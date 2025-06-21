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娛樂 音樂

別對韓國人比這手勢！巴大雄同框頌樂被炎上 挨轟性騷擾原因曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕巴大雄日前在錄影現場與韓國女神頌樂合照，卻因手勢動作引發爭議，最終緊急刪文並公開致歉。事實上，在韓國已有多位藝人因比出象徵「小」的手勢遭網友炎上，該動作常被解讀為嘲諷男性性器官，因此格外敏感。

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巴大雄出事了！這動作被疑性騷擾頌樂 挨轟到刪文緊急致歉

巴大雄因神曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅，這次與頌樂合影時，比出食指與拇指接近的「一下下」手勢，應該是要呼應自己的招牌歌曲。

巴大雄曬出與頌樂的合照慘挨轟。（翻攝臉書）巴大雄曬出與頌樂的合照慘挨轟。（翻攝臉書）

而巴大雄手勢被認為不禮貌，有人批評他的手勢涉嫌暗示「性器官很小」，在女性身旁擺出這樣的動作更顯不妥。

此外，當時巴大雄發文提及頌樂，「不知道她有沒有聽過我的歌（《可不可以放進去一下下就好》），看她站這麼近，應該是沒聽過吧。」也被質疑藉由歌曲名稱進行性暗示，甚至有網友直指，其言論已涉及性騷擾。

頌樂來台灣發展認真學中文，新歌《Floating Free》非常受到歡迎。（種子音樂&RBW提供）頌樂來台灣發展認真學中文，新歌《Floating Free》非常受到歡迎。（種子音樂&RBW提供）

昨晚巴大雄已刪除合照致歉，他說：「當時比出這個手勢，完全不知道在韓國可能有其他解讀，並非出於不敬或羞辱的本意。」同時強調，未來會更加謹慎，避免文化誤解造成爭議。

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