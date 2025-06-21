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娛樂 電視

（專題）演藝圈不好待！盤點5藝人「暫別星味路邊擺攤」 男星剁雞竟遭酸：淪落

〔記者蕭方綺／專訪〕演藝圈光鮮亮麗？別傻了，其實是高風險高變動的行業。不是人人天天都有戲拍，就算拍了戲，片酬也可能「拖到天荒地老」才入帳。為了生活穩定，不少藝人靠副業殺出重圍，甚至放下星味、走進市場擺攤，開創人生的第二春。本報為你盤點5位「轉戰人生夜市版」的藝人，看他們如何在炙熱的炭火前、滷汁裡找出新生機。

沈建宏曾在市場賣雞腿，當時很得婆媽的心。（資料照）沈建宏曾在市場賣雞腿，當時很得婆媽的心。（資料照）

童星出身的沈建宏從《原味的夏天》走紅，後來和陳奕組成男團AK，演藝資歷超過20年。2023年他一度現身市場剁雞腿，還推出「叫得出我名字送你一支雞腿」的活動搏感情，婆媽客人笑呵呵。雖然有人酸他「淪落」，但他高EQ回應「我又不是含金湯匙出生」。這段賣雞腿的副業故事，最後因他遭前女友踢爆劈腿、感情破局，攤子也跟著收攤，雞腿沒了、戀情也涼了。

吳懷中在樂華夜市擺攤賣碳烤三明治，有口皆碑。（翻攝自臉書）吳懷中在樂華夜市擺攤賣碳烤三明治，有口皆碑。（翻攝自臉書）

曾以《下課花路米》奪金鐘獎的吳懷中，與老婆小龜在樂華夜市擺攤賣碳烤三明治，雖然一開始被笑「不紅才來夜市」，但他灑脫回應「肯做就不怕看不起」，把夜市當舞台、三明治當劇本，照樣演出職人風範。

湯志偉（左）和老婆Juby2016年開古早味蛋糕店。（資料照，傳軒媒體提供）湯志偉（左）和老婆Juby2016年開古早味蛋糕店。（資料照，傳軒媒體提供）

出道超過40年的金鐘影帝湯志偉，為了孩子愛吃的古早味蛋糕，2016年和老婆Juby一起在士林夜市擺攤，笑稱自己「開啟夜市人生」。但就算頂著明星光環，仍被客人冷問：「你是混不下去嗎？」他只能笑中帶淚。後來因股東意見不合，經營2年就收攤，這段蛋糕夢也甜不過現實。

杜詩梅（左）與老公在花蓮開燒烤店。（翻攝自臉書）杜詩梅（左）與老公在花蓮開燒烤店。（翻攝自臉書）

杜詩梅婚後定居花蓮，與老公經營燒烤攤「梅蘢鎮」，親力親為顧店、烤肉，頗有職人精神。雖然熱愛當地生活，但她也直言生意難做，偶爾還得對付奧客。有客人全程不吭聲，快結帳時才突然發飆、拒付服務費，她霸氣回應：「該收的一毛都不少！」道出夜市經營不只靠火爐熱，還要臉皮厚。

小嫻（右）曾和金剛合力擺攤賣雞翅。（翻攝自臉書）小嫻（右）曾和金剛合力擺攤賣雞翅。（翻攝自臉書）

小嫻當年為學餐飲跑去墾丁端盤子，與熱愛衝浪的金剛譜出戀曲，兩人合力擺攤賣雞翅。雖然一隻40元價格曾遭批太貴，他們還特地開直播喊冤，解釋選料講究、煮食環境酷熱。不過隨著情逝，雞翅攤也畫下句點，留下的是墾丁夜晚的空氣中，那股曾經飄香的記憶。

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