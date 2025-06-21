吳慷仁回歸台劇！《親密之海》暗戀李銘順上演男男戀

〔記者蕭方綺／台北報導〕李銘順、吳慷仁、瑞瑪席丹、于子育等人主演台劇《親密之海》，劇情圍繞由李銘順飾演的成功企業家李憲宏展開。他外表冷靜自持，內心卻始終被難以掌控的情感與慾望折磨。李銘順坦言：「李憲宏是個很有魅力的男人，他只是很容易產生愛情，可能一般人會覺得他很花心。」但試圖控制一切的李憲宏，卻忽略了情感是最難掌控的，而這反而成了他的致命傷。

吳慷仁在《親密之海》飾演男同志。（CATCHPLAY提供）

由吳慷仁飾演的陳漢榮則長年在李憲宏身旁，以沉默守候的姿態成為其情感與秘密的見證者，他表示：「阿榮是一位男同志，暗戀老闆李憲宏多年，有種純粹的愛戀，願意為他全然的付出，也始終選擇默默的守候與陪伴。」一直守在憲宏身邊的阿榮，但卻不是站在陽光下的存在，這種矛盾的情緒極具挑戰，兩人之間的曖昧張力與權力拉扯，讓整齣劇充滿無言的衝突與壓力。

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除了細膩的情感描述，《親密之海》中更不乏大膽的情慾展現，瑞瑪席丹飾演的林莉蓮，以率性無畏的姿態衝撞李憲宏既定的人生軌道，她的出現不僅點燃情感風暴，更揭露隱藏在每個人內心最深處的慾望與恐懼。瑞瑪席丹表示：「莉蓮是一種解放，也是一種災難。她的吸引力對人性是最直接的挑戰。」她進一步分享：「有時候你越是想抗拒，越是被拉進去，這個角色讓我體會到許多更深層的人性與慾望。」

于子育（左）在《親密之海》依偎在李銘順懷裡。（CATCHPLAY提供）

于子育飾演的沈曉雯則以理性表象掩蓋熾烈情感，她說：「曉雯是個傻女人，太執著了，越是不甘心就越不放手。」她以內斂但卻情緒充沛的演技展現角色內心隱藏的熾熱，表面上看起來最理性的人，其實內心的火焰往往最燙、最難熄滅。于子育直言：「曉雯的情感深埋在理性之下，那種壓抑之下的深情演起來格外折磨，但也格外真實。」

李銘順表示：「劇裡一句台詞讓我印象特別深刻，人總是希望得到自己沒有的，這句話正好道出現代人內心的不安與迷惘。」吳慷仁則說：「故事裡的人物，在親密的關係裡有時候距離太近，反而會看不清對方。劇情的衝突和引人入勝，就從這裡而來。」

瑞瑪席丹（左）在《親密之海》以率性無畏的姿態，衝撞李銘順既定的人生軌道。（CATCHPLAY提供）

此外，《親密之海》入選甫公佈的本屆紐約亞洲影展（NYAFF），成為自影展成立的24年來，首部也是唯一入選的台灣劇集，紐約亞洲影展影展總監山繆‧傑米爾（Samuel Jamier）表示：「『親密之海』不僅刻畫當代男女的感情觀，更從宏觀的視角看台灣近20年的世代變化。精良的製作品質加上又在紐約當地拍攝取景，相信能夠突破語言的界線與世界接軌，打動更多的觀眾。」

《親密之海》將在7月18日於CATCHPLAY+影音平台 （台灣、印尼、新加坡）、CATCHPLAY電影台61頻道首播，並於台灣 LINE TV、香港 Now TV及國際串流平台Amazon Prime Video於全球超過240個國家與地區同步共同首播。

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