晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

金鐘本土劇男星被直擊「樂華夜市擺攤」！真實身分曝光 網友全讚翻

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳懷中是《下課花路米》初代主持人，曾獲得廣播電視小金鐘電視類「最佳演出人」獎項，近年轉戰八點檔，在《炮仔聲》、《一家團圓》、《天道》等劇中都有亮眼表現，令人印象深刻。近日有網友在樂華夜市巧遇吳懷中與老婆小龜，拍下兩人一同在夜市賣三明治的畫面，並在網上發文：「有人認識這位藝人嗎？覺得靠自己真的要給讚！」貼文一出，許多網友一眼就認出這位男星正是吳懷中。

吳懷中在樂華夜市擺攤。（翻攝自臉書）吳懷中在樂華夜市擺攤。（翻攝自臉書）

相關新聞

（專題）演藝圈不好待！盤點5藝人「暫別星味路邊擺攤」

貼文也引來小龜的回應，親切留言：「歡迎來永和樂華夜市找我們吃三明治！」原來吳懷中因演藝工作不穩定，和老婆一起在樂華夜市擺攤已經8年，專賣碳烤三明治。夫妻倆一路走來不容易，吳懷中坦言，剛開始擺攤時還曾被其他攤販嘲笑「不紅才來夜市」，但他不以為意，堅持「只要肯做事，就不怕別人看不起」。

璟宣（左）到樂華夜市探班吳懷中的三明治攤位。（翻攝自臉書）璟宣（左）到樂華夜市探班吳懷中的三明治攤位。（翻攝自臉書）

對於他的三明治，不少網友大讚好吃，也留言表示「很認真生活的夫妻」、「自食其力很棒」、「這樣的藝人更值得支持」。

吳懷中和老婆小龜經營的三明治攤位生意很好，大排長龍。（翻攝自臉書）吳懷中和老婆小龜經營的三明治攤位生意很好，大排長龍。（翻攝自臉書）

儘管近期仍有戲約找上門，但吳懷中認為劇組時間綁得緊，希望能多留一些心力擺攤，在演員與生活之間取得平衡。他也透露，目前攤位一天生意最差約2千元，最好時甚至能破萬。而好友璟宣也曾特地到場打氣，還開玩笑作勢幫忙扛瓦斯，讓現場氣氛輕鬆又溫馨。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中