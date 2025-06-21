金鐘本土劇男星被直擊「樂華夜市擺攤」！真實身分曝光 網友全讚翻

〔記者蕭方綺／台北報導〕吳懷中是《下課花路米》初代主持人，曾獲得廣播電視小金鐘電視類「最佳演出人」獎項，近年轉戰八點檔，在《炮仔聲》、《一家團圓》、《天道》等劇中都有亮眼表現，令人印象深刻。近日有網友在樂華夜市巧遇吳懷中與老婆小龜，拍下兩人一同在夜市賣三明治的畫面，並在網上發文：「有人認識這位藝人嗎？覺得靠自己真的要給讚！」貼文一出，許多網友一眼就認出這位男星正是吳懷中。

吳懷中在樂華夜市擺攤。（翻攝自臉書）

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貼文也引來小龜的回應，親切留言：「歡迎來永和樂華夜市找我們吃三明治！」原來吳懷中因演藝工作不穩定，和老婆一起在樂華夜市擺攤已經8年，專賣碳烤三明治。夫妻倆一路走來不容易，吳懷中坦言，剛開始擺攤時還曾被其他攤販嘲笑「不紅才來夜市」，但他不以為意，堅持「只要肯做事，就不怕別人看不起」。

璟宣（左）到樂華夜市探班吳懷中的三明治攤位。（翻攝自臉書）

對於他的三明治，不少網友大讚好吃，也留言表示「很認真生活的夫妻」、「自食其力很棒」、「這樣的藝人更值得支持」。

吳懷中和老婆小龜經營的三明治攤位生意很好，大排長龍。（翻攝自臉書）

儘管近期仍有戲約找上門，但吳懷中認為劇組時間綁得緊，希望能多留一些心力擺攤，在演員與生活之間取得平衡。他也透露，目前攤位一天生意最差約2千元，最好時甚至能破萬。而好友璟宣也曾特地到場打氣，還開玩笑作勢幫忙扛瓦斯，讓現場氣氛輕鬆又溫馨。

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