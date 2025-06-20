巴大雄出事了！這動作被疑性騷擾頌樂 挨轟到刪文緊急致歉

巴大雄曬出與頌樂的合照慘挨轟。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕巴大雄因為神曲《可不可以放進去一下下就好》爆紅，近來他在錄影時，遇到從韓國來台灣發展的MAMAMOO隊長頌樂，沒想到他上傳了與女神合照，卻引來粉絲不滿，質疑他的手勢及發文內容涉及「性騷擾」，最終他也刪文緊急致歉。

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巴大雄表示，與頌樂小姐在錄製節目時的合照拍照手勢，造成了不必要的誤會與爭議，在此表達歉意。

巴大雄發聲解釋，「當時做出這個手勢，並不知道它在韓國社會中可能被解讀為其他含義。因為我不知道，並非出於任何不敬或羞辱的意圖。」

巴大雄以中文及韓文發聲，強調會將這次事件作為一次重要的學習與反省，「在未來更加審慎地對待言行，避免任何可能引起誤解與傷害的行為再次發生。」

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