&TEAM王奕翔忍淚唱《稻香》 台粉面前感性告白：回家真好

&TEAM帥氣十足。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕男團&TEAM今天（20日）化身「月狼一族」奔台開唱，台灣成員NICHOLAS王奕翔特別獻唱周杰倫的《稻香》，忍著眼淚唱出「還記得你說家是唯一的城堡…」，他最後有感而發：「回家真好，LUNÉ（粉絲名）謝謝你們，之後多見喔。」

&TEAM王奕翔在演唱會上忍著淚唱《稻香》。（記者王文麟攝）

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王奕翔眼眶泛淚，「我想要謝謝在場見證這個時刻的大家，能夠在我的家鄉開演唱會，是意義非凡的一件事情，要感謝支持我們的粉絲，沒有你們我是沒辦法達成這個成就、小夢想，其實一個人在國外工作難免必須經歷許多挫折，不被人認可、不被人重視，這都是我們要獨自去面對，我知道我身後有支持我的人，成為我堅強的後盾，讓我勇敢去追逐我的夢想。」他想要藉由這個機會唱這首歌，獻給那些為夢想奮鬥的人，接著他就忍著眼淚獻唱周杰倫的《稻香》，讓現場粉絲感動不已。

&TEAM由韓國隊長EJ、日本副隊長FUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI及台灣成員NICHOLAS王奕翔組成。他們總共獻唱23首歌曲，包括最新歌《Go in Blind（月狼）》、《Running with the pack》、《Scent of you》及《FIREWORK》等等。除了帶來精彩歌舞表演之外，他們也和粉絲積極互動，台灣成員王奕翔「台味十足」，「不好意思」、「確實」、「尖叫聲」等等用詞，讓人倍感親切。

&TEAM的FUMA跳得超高。（記者王文麟攝）

他們在現場揪粉絲一起跳夯曲《RUN WILD》，男粉絲指名要與王奕翔一起跳，沒想到兩人造型還真的有點像，且男粉絲跳得絲毫不遜色，讓人還以為是「兩個王奕翔」在跳舞。在安可環節，9名成員還下台與粉絲近距離接觸，揮手、比愛心及擊掌樣樣來，十分寵粉。

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上台後，王奕翔突然提議，與隊友一起用手比出「1314520」（一生一世我愛你），向粉絲LUNÉ們告白。MAKI則表示都聽得到粉絲的聲音，「你們唱歌很可愛，我們一定會再回來，請等到我們再來的那一天。」YUMA表示：「台北的人很溫暖，東西很好吃，時光很短，還想要再多留一點。上次在高雄開演唱會的時候，那時候沒想到能在台北這麼大的舞台表演，今天可以開專場非常幸福，接下來繼續努力，希望跟高雄一樣大的舞台表演，希望大家繼續支持我們。」

&TEAM表演讓人看得目不轉睛。（記者王文麟攝）

JO表示:「開心嗎！真的很開心，繼去年的GOLDEN之後，第一次來台北真的非常高興，雖然只有今天一場，很可惜，果然台北是好地方欸，這次有有時間待長一點，遇到的粉絲、當地的人都很親切，熱情迎接我們的到來，尤其是大家熱情的歡呼聲，感覺到是非常好的地方。」TAKI坦言會場會不會有這麼多粉絲到場，結果有這麼多人來了，「之前在高雄參加拼盤的時候，一個人比其他人晚到現場，NICHOLAS教我請幫幫我這句話，結果我沒用到；我會為了講這句話來開演唱會的，我愛你。」

&TEAM首次在台北舉行專場演唱會。（記者王文麟攝）

K大喊超幸福，「我跟NICHOLAS是一樣的心情，我跟他住在一起6年的時間，我真的很期待回到家鄉開這樣的專場，一起在當練習生的時候就一直很期待，我們這次體會到這麼多熱情溫暖親切的粉絲在等著我們，希望馬上回到這邊繼續跟大家見面。我在雅加達搭接駁巴士來台北的路上，我想到NICHOLAS要回家開演唱會，我想到就快哭了，成員的幸福就是我的幸福，粉絲的幸福竟是我的幸福，希望大家一起珍惜這個家族。」

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EJ用中文問「你們開不開心」，「真的非常開心可以來台北開演唱會，剛抵台時當天，網路上很多留言，都說非常期待今天的演唱會。在台北的這幾天，吃了很多東西、看了很多美麗風景，在最後一天跟粉絲一起共度，我真的太幸福了。有這麼多支持我們的台北粉絲，真的非常感謝，希望之後繼續努力，到更多不同地方跟粉絲見面，請大家一定要等我們，我是你的人。」

&TEAM王奕翔勁歌熱舞。（記者王文麟攝）

HARUA表示，在高雄演出的時候雖然很短暫，但因為很美好，想要趕快回來開演唱會，沒想到這麼快就能實現夢想，「很幸運多一點時間留在台北，吃了很多東西，也有去夜市，在台北留下非常好的經驗。NICHOLAS非常努力想要餵食我們成員，這幾天覺得非常幸福。」FUMA則透露，這幾天在台北有錄製影片，「可是我們那個時候，店員竟然是粉絲，說我會去演唱會喔，我想他應該在人群裡面。大家真的非常親切、溫暖，有種跟NICHOLAS一起回到家的感覺，所以我這次重新喜歡上&TEAM，所以我很期待下次再更大場地跟更多粉絲見面。」

他們二安獻唱《BUZZ LOVE》、《Run Wild》，本來以為要結束了，王奕翔繼雙手合十拜託，說「真的不想結束」，想要再唱一首歌，最後選擇了《FIREWORK》，開始了第三次安可，讓全場粉絲又驚又喜。

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