&TEAM王奕翔忍淚唱《稻香》 台粉面前感性告白：回家真好

&TEAM帥氣十足。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠/台北報導〕男團&TEAM今天(20日)化身「月狼一族」奔台開唱,台灣成員NICHOLAS王奕翔特別獻唱周杰倫的《稻香》,忍著眼淚唱出「還記得你說家是唯一的城堡…」,他最後有感而發:「回家真好,LUNÉ(粉絲名)謝謝你們,之後多見喔。」

&TEAM王奕翔在演唱會上忍著淚唱《稻香》。(記者王文麟攝)

王奕翔眼眶泛淚,「我想要謝謝在場見證這個時刻的大家,能夠在我的家鄉開演唱會,是意義非凡的一件事情,要感謝支持我們的粉絲,沒有你們我是沒辦法達成這個成就、小夢想,其實一個人在國外工作難免必須經歷許多挫折,不被人認可、不被人重視,這都是我們要獨自去面對,我知道我身後有支持我的人,成為我堅強的後盾,讓我勇敢去追逐我的夢想。」他想要藉由這個機會唱這首歌,獻給那些為夢想奮鬥的人,接著他就忍著眼淚獻唱周杰倫的《稻香》,讓現場粉絲感動不已。

&TEAM由韓國隊長EJ、日本副隊長FUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI及台灣成員NICHOLAS王奕翔組成。他們總共獻唱23首歌曲,包括最新歌《Go in Blind(月狼)》、《Running with the pack》、《Scent of you》及《FIREWORK》等等。除了帶來精彩歌舞表演之外,他們也和粉絲積極互動,台灣成員王奕翔「台味十足」,「不好意思」、「確實」、「尖叫聲」等等用詞,讓人倍感親切。

&TEAM的FUMA跳得超高。(記者王文麟攝)

他們在現場揪粉絲一起跳夯曲《RUN WILD》,男粉絲指名要與王奕翔一起跳,沒想到兩人造型還真的有點像,且男粉絲跳得絲毫不遜色,讓人還以為是「兩個王奕翔」在跳舞。在安可環節,9名成員還下台與粉絲近距離接觸,揮手、比愛心及擊掌樣樣來,十分寵粉。

上台後,王奕翔突然提議,與隊友一起用手比出「1314520」(一生一世我愛你),向粉絲LUNÉ們告白。MAKI則表示都聽得到粉絲的聲音,「你們唱歌很可愛,我們一定會再回來,請等到我們再來的那一天。」YUMA表示:「台北的人很溫暖,東西很好吃,時光很短,還想要再多留一點。上次在高雄開演唱會的時候,那時候沒想到能在台北這麼大的舞台表演,今天可以開專場非常幸福,接下來繼續努力,希望跟高雄一樣大的舞台表演,希望大家繼續支持我們。」

&TEAM表演讓人看得目不轉睛。(記者王文麟攝)

JO表示:「開心嗎!真的很開心,繼去年的GOLDEN之後,第一次來台北真的非常高興,雖然只有今天一場,很可惜,果然台北是好地方欸,這次有有時間待長一點,遇到的粉絲、當地的人都很親切,熱情迎接我們的到來,尤其是大家熱情的歡呼聲,感覺到是非常好的地方。」TAKI坦言會場會不會有這麼多粉絲到場,結果有這麼多人來了,「之前在高雄參加拼盤的時候,一個人比其他人晚到現場,NICHOLAS教我請幫幫我這句話,結果我沒用到;我會為了講這句話來開演唱會的,我愛你。」

&TEAM首次在台北舉行專場演唱會。(記者王文麟攝)

K大喊超幸福,「我跟NICHOLAS是一樣的心情,我跟他住在一起6年的時間,我真的很期待回到家鄉開這樣的專場,一起在當練習生的時候就一直很期待,我們這次體會到這麼多熱情溫暖親切的粉絲在等著我們,希望馬上回到這邊繼續跟大家見面。我在雅加達搭接駁巴士來台北的路上,我想到NICHOLAS要回家開演唱會,我想到就快哭了,成員的幸福就是我的幸福,粉絲的幸福竟是我的幸福,希望大家一起珍惜這個家族。」

EJ用中文問「你們開不開心」,「真的非常開心可以來台北開演唱會,剛抵台時當天,網路上很多留言,都說非常期待今天的演唱會。在台北的這幾天,吃了很多東西、看了很多美麗風景,在最後一天跟粉絲一起共度,我真的太幸福了。有這麼多支持我們的台北粉絲,真的非常感謝,希望之後繼續努力,到更多不同地方跟粉絲見面,請大家一定要等我們,我是你的人。」

&TEAM王奕翔勁歌熱舞。(記者王文麟攝)

HARUA表示,在高雄演出的時候雖然很短暫,但因為很美好,想要趕快回來開演唱會,沒想到這麼快就能實現夢想,「很幸運多一點時間留在台北,吃了很多東西,也有去夜市,在台北留下非常好的經驗。NICHOLAS非常努力想要餵食我們成員,這幾天覺得非常幸福。」FUMA則透露,這幾天在台北有錄製影片,「可是我們那個時候,店員竟然是粉絲,說我會去演唱會喔,我想他應該在人群裡面。大家真的非常親切、溫暖,有種跟NICHOLAS一起回到家的感覺,所以我這次重新喜歡上&TEAM,所以我很期待下次再更大場地跟更多粉絲見面。」

他們二安獻唱《BUZZ LOVE》、《Run Wild》,本來以為要結束了,王奕翔繼雙手合十拜託,說「真的不想結束」,想要再唱一首歌,最後選擇了《FIREWORK》,開始了第三次安可,讓全場粉絲又驚又喜。

