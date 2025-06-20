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王奕翔率&TEAM回家！藝名消失沒關係：台粉讓我很驕傲

&TEAM首次來台舉行專場演唱會，帶來精彩歌舞表演。（記者王文麟攝）&TEAM首次來台舉行專場演唱會，帶來精彩歌舞表演。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓系日團&TEAM今天（20日）首次來台舉行專場，台灣成員NICHOLAS王奕翔終於回到家鄉舉行專場，他大喊：「台北我回來了！」並表示「我覺得很驕傲，很棒，但要繼續保持下去」，獲得現場5000名粉絲如雷歡呼。

&TEAM化身月狼一族。（記者王文麟攝）&TEAM化身月狼一族。（記者王文麟攝）

&TEAM出道近3年，成員來自日本、韓國及台灣，9人今天開場就大喊「打給賀」，接著獻唱新歌《Go in Blind（月狼）》，化身「月狼一族」霸氣登場，還大跳矇眼舞，帥氣又性感。由於&TEAM是狼人，LUNÉ（粉絲名）是月亮，沒想到成員竟當場獻唱《月亮代表我的心》，與他們帥氣的曲風實在差很多。

&TEAM的MAKI（左三）站在最前面，與哥哥們一起大跳矇眼舞。（記者王文麟攝）&TEAM的MAKI（左三）站在最前面，與哥哥們一起大跳矇眼舞。（記者王文麟攝）

在自我介紹環節，FUMA稱「我是英雄不是狗熊」，JO則是「飯糰，你們的飯糰」，EJ則是台語問候。HARUA是「可愛的兔兔」，K是「打給賀，呷飽未」，TAKI表示「我是奇奇怪怪的TAKI，請抱抱我」。K表示，去年在高雄參加GOLDEN WAVE演唱會，如今終於回到NICHOLAS的家鄉台北開專場演唱會。王奕翔坦言：「王奕翔同學非常緊張！」TAKI則表示今天會讓大家很盡興，讓NICHOLAS很幸福。

&TEAM的台灣成員NICHOLAS王奕翔展現帥氣一面。（記者王文麟攝）&TEAM的台灣成員NICHOLAS王奕翔展現帥氣一面。（記者王文麟攝）

&TEAM的台灣成員NICHOLAS王奕翔化身狼人登場。（記者王文麟攝）&TEAM的台灣成員NICHOLAS王奕翔化身狼人登場。（記者王文麟攝）

身為東道主，王奕翔坦言有些緊張，不過表示「今天自我介紹給你們一點特別待遇，既然你們這麼不喜歡叫我的藝名…」他難得開放大家叫他的本名，數1、2、3要大家一起喊他的名字，全場5000人大喊「王奕翔」，讓他興奮回應：「台北！我回來了！」

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他們提早好幾天來台，吃遍了不少美食，成員都各有所好，K跟JO都選擇了牛肉麵，K直呼：「找到一家超級好吃的，我覺得台北粉絲也不知道的店，我會把照片放出來的，大家等我一下。」他也進一步分享，跟JO去吃芒果冰的時候，偏偏坐在窗邊的位子，「我發現有粉絲拍照，我跟他們說不要拍，但我們隔空餵你們吃芒果冰。」

&TEAM在紅色的月亮壟罩下登場。（記者王文麟攝）&TEAM在紅色的月亮壟罩下登場。（記者王文麟攝）

EJ、HARUA則是喜歡地瓜球，MAKI大讚雞排最好吃，FUMA還特別感謝王爸爸、王媽媽的雞排，YUMA喜歡大腸包小腸。王奕翔向粉絲報告：「他們能吃到的我都買了！」宛如好友般與粉絲聊天。

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