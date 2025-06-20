答案揭曉！蔡健雅靠宇宙、運氣、天氣拚第5座金曲歌后

蔡健雅8月將首度在北流演出。（北流提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲獎頒獎典禮將在下週六登場，蔡健雅力拚第五座歌后大獎，期盼「幸運」再次眷顧，她笑說：「獎不是有信心就能得，還得要看當天的天氣、宇宙信息、幸運數字是什麼，那些未知讓生活更精彩。」

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蔡健雅搶先宣布，8月底將參與「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」演出，與9m88、YELLOW黃宣、J.Sheon等超過50組國內外音樂人同台，她開心表示：「每一次的演出都有不同的觀眾和氛圍，都是獨一無二的體驗。」

「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」8月30、31日在北流盛大舉辦，蔡健雅首度在北流開唱，將以全新LIVE型態演出，並透露歌單將融合新歌、舊歌，採取「沒有keyboard樂器」的演出方式，為音樂節帶來嶄新挑戰。

黃宣與J.Sheon將首次攜手組成限定團體「音樂牛仔」，準備秘密武器迎戰各方音樂大神。黃宣形容J.Sheon是「行走的音樂歷史圖鑑」，正巧兩人都是西部拓荒遊戲《碧血狂殺》的粉絲。

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