（影）館長中國「和平之旅」賺爆 粉絲又上門送錢

館長的中國行創造了YouTube直播同時45萬人在線紀錄。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢日前飛往中國進行一趟自稱的「和平之旅」，他不但全程直播，而且昔日大罵中國的他，竟改口連連稱讚，甚至宣示：「下次還要去」。今（20）日館長林口的便當店更排起長龍，讓館長淚謝支持。

館長（右）合體汪小菲在麻六記用餐。（翻攝自YouTube）

館長的中國行不但流量賺好賺滿，而且抖內金額高達180萬元，更誇張的是，館長在林口開設的便當店，今天竟出現一輛遊覽車，門口也聚集人潮高喊「館長加油」。原來有人為了表示對館長的支持，特地包遊覽車到店裡買便當，館長感動說，「感謝您們包車過來買便當…讓我知道我不孤單，謝謝大家支持！」

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網友問館長他的便當有包含一杯800元的奶茶嗎？（翻攝自YouTube）

館長中國6天5夜的行程，不但和汪小菲合體宣傳了「麻六記」，還創下直播同時45萬人在線紀錄，網紅四叉貓更估計這趟中國行為館長帶來至少500萬新台幣收益，但館長本人否認，指收益為180萬元。粉絲看到館長發文感謝館粉買便當，忍不住在底下留言：「直播上畫唬爛，愛演戲撈錢的商人，便當好貴喔」、「套餐有包含有800$的奶茶嗎」，酸味十足。

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