無限期休假 TOKIO國分太一道歉全文曝光

日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一發文道歉。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一今（20）日爆發「違反紀律」，疑似涉及違法情事，目前他除了丟掉長壽節目《THE！鐵腕！DASH！！》，演藝工作也宣布無限期休假，他的經紀公司與國分太一本人皆發文道歉。

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50歲的國分太一面臨生涯最大危機，不但嚴重損害形象，連工作都暫時喊停。日本電視台雖不肯透露細節，但TOKIO官方網站上已經發布通知，表示「近日發現本公司旗下藝人國分太一違反合約規定，經溝通後，本（20）日起無限期暫停所有活動，深切反省自身行為」，官方網站亦表示：對於本次突然宣布暫停活動消息，向所有粉絲及相關人員致上最深歉意，之後將由「星達拓娛樂」STARTO ENTERTAINMENT（前身為傑尼斯事務所）代為處理相關事宜。日本電視台也宣布，經確認國分太一曾有多次違反規定行為，因此退出節目主持團隊。

TOKIO粉絲官方網站已發出公告。（翻攝自X）

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■ 株式會社TOKIO（粉絲官方網站）全文

本次敝社所屬藝人國分太一違反規定，經過與本人協商過後，為深刻反省自身錯誤，自6月20日起將無限期暫停他的所有活動，對於本項突然宣布對所有相關人員及每日關注粉絲皆表示誠摯歉意。目前所有事情都尚未定論，請各位注意，由於本株式會社有公開諮詢窗口，目前委託團體經紀公司STARTO ENTERTAINMENT株式會社（星達拓娛樂）處理，如有疑問可連絡相關窗口。

TOKIO株式會社

代表取締役 城島茂

TOKIO官方網站發出道歉公告。（翻攝自官網）

■國分太一全文

この度の件に関しまして、関係各所の皆様、応援し続けてくれているファンの皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。

長年の活動において自分自身が置かれている立場への自覚不足、考えの甘さや慢心、行動の至らなさが全ての原因です。

期限を決めずに全ての活動を休止し、自分を見つめ直させていただきます。

改めて、ご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

TOKIO 国分太一

（本次事件帶給所有關人員及始終支持我們的粉絲帶來不便，深感抱歉。事發原因為多年來對自己所處位置認識不足、思想天真、態度傲慢以及行動力不足，造成各界困擾。

我將無限期暫停所有活動並重新反省自己，再次為造成各位不便致上歉意。

TOKIO 國分太一）

國分太一透過TOKIO粉絲官方網站發出道歉文。（翻攝自官網）

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