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娛樂 最新消息

李多慧有夠台！返韓也要「花褲＋膠手套」親媽也被拖下水

〔記者邱奕欽／台北報導〕味全龍啦啦隊韓籍女神李多慧近日返韓參加姊姊婚禮，與家人享受天倫之樂，昨（19日）她在IG釋出熱情拉著媽媽一起跳〈大展鴻圖〉的影片，不過身上的碎花睡褲、橡膠手套意外成為焦點，即時返家鄉依舊「台味爆棚」！

李多慧拉著媽媽穿上花褲、戴上橡膠手套跳舞，即使返韓依舊台味爆棚。（組合照，翻攝自IG）李多慧拉著媽媽穿上花褲、戴上橡膠手套跳舞，即使返韓依舊台味爆棚。（組合照，翻攝自IG）

影片中，李多慧身穿全北現代汽車足球隊球衣，露出招牌甜笑，在球場觀眾席與走道盡情起舞，動作青春有活力。接著畫面一換，李多慧與媽媽更換上花俏居家褲裝、戴起墨鏡、套上橡膠手套，在廚房繼續大跳特跳，完全展現出接地氣的「台味舞蹈」，不只氣氛歡樂，還洋溢濃濃親情。

相關新聞：李多慧飛機上熱舞！狂扭12秒片網看暈：會以為遇亂流

影片一曝光就引爆熱議，30分鐘內湧入大量粉絲狂讚「母女太有戲了！」、「這是最萌親子組合」、「果然李多慧跳什麼都可愛」、「公主連媽媽都拉下水」、「花褲＋膠手套根本台灣味代表」；有粉絲表示「已經重播5次太療癒！」也有人笑稱「下一步該一起出專輯了吧！」

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