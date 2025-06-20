TEEN TOP創造被說像朴敘俊好害羞 出道15年驚吐：沒人氣沒關係

TEEN TOP成員創造稱為了來台灣，特別染了一頭金髮。（FU Entertainment、DJB提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團TEEN TOP成員創造明天（21日）將舉行粉絲見面會，這也是他退伍之後首次來台會粉。今天他出席聯訪，被問到有人稱他長得很像「朴敘俊」一事，他感到非常榮幸且開心，自己會更認真在工作上，也坦言希望能夠進軍戲劇圈，希望能拍攝動作戲。

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TEEN TOP成員創造在5月宣布退伍回歸，今天他出席聯訪，染了一頭偶像般的金髮，稱新髮型多多少少也是想要改變軍人形象、變回偶像，想要趕快回歸正業的心情。他笑說，TEEN TOP成員都沒有關心他，只有要退伍的前一個禮拜，Ricky打電話來，「心裡想說來也好、沒人也罷，但其實還是有點小難過，不過不能怪他們，因為他們的，我也沒去。」

TEEN TOP成員創造被說像朴敘俊。（FU Entertainment、DJB提供）

被問到是不是不合？創造笑說，他們就是因為感情太好了，平常沒有聯絡，感情也是很好的。先前NIEL來台受訪，稱開公司不想簽創造當藝人，創造今天回應：「我本來就不想進他公司，我也不想簽他，沒有啦開玩笑的，每個成員都有專屬於自己的色彩，如果是我就所有人都簽約。」

TEEN TOP成員創造被說像朴敘俊，表示很開心。（FU Entertainment、DJB提供）

經過軍中訓練，創造在身心靈的改變不少，「在軍隊之後，心理上比較沒有那麼焦躁，以前火氣稍微大一點，現在必須要跟年紀小很多的同梯一起工作，必須照顧弟弟們，變得更加沉著穩定，厭煩的感覺少了點。」年紀最小的同梯與他相差9歲，身為哥哥的他常常聽他們講心事。

TEEN TOP成員創造帥氣十足。（FU Entertainment、DJB提供）

創造在聯訪上，被問到會不會擔心自己的人氣、有沒有想放棄的時候？創造表示：「這個話題常常在吃飯的時候跟朋友討論，但我覺得沒什麼人氣沒關係，這是我喜歡的東西、我會做的事情，你有這個信心，盡力去做，相信可以找回人氣，我沒有不安的心理，把每個關卡任務好好做好，成為真正的藝人。」一席話相當真誠。

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