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娛樂 日韓

BLACKPINK Jennie美國挑戰吃辣 崩潰到懷疑人生

BLACKPINK成員Jennie今年4月推出solo專輯《Ruby》。（翻攝自IG）BLACKPINK成員Jennie今年4月推出solo專輯《Ruby》。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢女團BLACKPINK成員Jennie今年4月推出solo專輯《Ruby》，接著展開全球宣傳活動，近日她登上美國YouTube節目《Hot Ones》挑戰吃辣，她是BLACKPINK第三位登上該節目的人。先前Rosé、Lisa上節目挑戰吃辣時，全都淡定完成，沒想到Jennie卻吃到崩潰痛哭，最後還推薦隊友Jisoo上節目。

平日口味清淡的Jennie挑戰吃辣，辣到留下鼻涕。（翻攝自YouTube）平日口味清淡的Jennie挑戰吃辣，辣到留下鼻涕。（翻攝自YouTube）

原本就不愛吃辣的Jennie平日飲食偏好清淡口味，節目一開始，她先挑戰「小辣」，當時她還非常自信地說：「真好吃」。吃到第三階段的時候，Jennie開始臉部脹紅，但仍能接受採訪，隨著辣度愈來愈高，Jennie也逐漸母湯，最後不但狂吐舌頭，還尖叫出聲甚至滿場跑著求救同時大喊：「我聽不見了」，採訪也無法繼續進行。

Jennie說自己吃辣的師傅是同團成員Jisoo。（翻攝自IG）Jennie說自己吃辣的師傅是同團成員Jisoo。（翻攝自IG）

Jennie雖然很努力想克服「辣」帶來的刺激感受，但實在撐不下去，最後竟直接崩潰哭出來，跟Rosé、Lisa的輕鬆態度截然不同。對「變態辣」投降的Jennie辣到聲音沙啞、狂流鼻涕，但還是說自己吃辣的師傅是同團成員Jisoo，未來一定會說服她上節目，她應該會超愛。

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