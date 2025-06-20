廖峻一家遭酸民砲擊 兒子廖錦德截圖全放相簿：請敢做敢當

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕72歲資深藝人廖峻三度中風後，爆出家庭照護糾紛，兒子廖錦德與一名自稱「主要照顧者」的楊小姐槓上對簿公堂，情勢緊張。廖錦德11日曾透露，父親已經出院回家安養，安撫外界擔憂。然而，廖錦德昨（19）日，在臉書突更新相簿名叫「酸民留言」，把多位酸民在各個新聞底下的留言全部截圖保存。

廖峻（右）家人遭酸民謾罵，兒子廖錦德（左）反擊了。（翻攝自臉書）

廖錦德昨日突在臉書新增「酸民留言」的相簿，頻頻更新媒體報導底下留言截圖畫面共8次，內容多是質疑廖峻家人的內容，包括「總歸一句就是為了錢」、「楊小姐有情有義，七年」、「兒女不孝，爭奪遺產，吃相難看」、「爸爸不照顧，爭產跑第一」、「廖峻就是明白人了」等酸民回覆，紛紛指責廖峻子女不孝，拋下爸爸，然而這些內容全部被廖錦德保存放上網路，並在相簿中打上「大家敢做，請敢當」。

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廖錦德將酸民留言全部截圖。（翻攝自臉書）

對此，網友紛紛在截圖底下留言：「清官難斷家務事，冷暖自知，眼睛看到也不一定是事實」、「酸民終究還是酸民，胡亂下評論」、「加油！辛苦了！」、「Me too事件第一時間跳出來捍衛父親的名譽，哪來的不聞不問？」、「網路世界，嘴砲一堆」。

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