明日花綺羅沾惹韓偶像不只一次！昔「極樂畫面」被挖出

明日花綺羅陷賣淫風波。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優天后明日花綺羅近日陷入賣淫風波，被爆出和韓國男團THE BOYZ成員周鶴年私會，且傳出付錢從事性交易，掀起外界討論。除了明日花綺羅的情史被挖出之外，還有網友翻出她曾出現在另一男團成員的「極樂世界」畫面中。

明日花綺羅曾出現在Karam曬出的一系列「極樂世界」畫面中。（翻攝自theqoo論壇）

韓團男團「大國男兒」部份成員於2023年參加選秀節目《Peak Time》，因堅強實力引起關注，沒想到主唱Karam在參賽期間被爆出「私生活不檢點」，形象重創因此退賽。當時Karam在社群平台X設立私人帳號，並上傳一系列「極樂畫面」，可見Karam與一群身穿比基尼的AV女優在泳池公寓飲酒開趴。

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而在眾多流出的照片中，不僅有Karam身穿吊嘎坐在床上的照片，其中引人注目的還有一張，是Karam的身旁坐著明日花綺羅，兩人緊貼同框的合照，畫面曝光後，最終導致3名參賽成員宣布退賽並發出道歉聲明。如今明日花綺羅再被爆出與周鶴年私會，顯見她的魅力不小。

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