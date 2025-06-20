晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

明日花綺羅沾惹韓偶像不只一次！昔「極樂畫面」被挖出

明日花綺羅陷賣淫風波。（翻攝自IG）明日花綺羅陷賣淫風波。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本前AV女優天后明日花綺羅近日陷入賣淫風波，被爆出和韓國男團THE BOYZ成員周鶴年私會，且傳出付錢從事性交易，掀起外界討論。除了明日花綺羅的情史被挖出之外，還有網友翻出她曾出現在另一男團成員的「極樂世界」畫面中。

明日花綺羅曾出現在Karam曬出的一系列「極樂世界」畫面中。（翻攝自theqoo論壇）明日花綺羅曾出現在Karam曬出的一系列「極樂世界」畫面中。（翻攝自theqoo論壇）

韓團男團「大國男兒」部份成員於2023年參加選秀節目《Peak Time》，因堅強實力引起關注，沒想到主唱Karam在參賽期間被爆出「私生活不檢點」，形象重創因此退賽。當時Karam在社群平台X設立私人帳號，並上傳一系列「極樂畫面」，可見Karam與一群身穿比基尼的AV女優在泳池公寓飲酒開趴。

相關新聞：明日花綺羅獵男名單曝光 陳沂一看羨慕了：也吃太好！

而在眾多流出的照片中，不僅有Karam身穿吊嘎坐在床上的照片，其中引人注目的還有一張，是Karam的身旁坐著明日花綺羅，兩人緊貼同框的合照，畫面曝光後，最終導致3名參賽成員宣布退賽並發出道歉聲明。如今明日花綺羅再被爆出與周鶴年私會，顯見她的魅力不小。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中