梓梓排除異己掌控啦啦隊？ 姐妹們跳出來這樣說

「梓梓」董梓甯目前是夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕從《大學生了沒》班底出道的「梓梓」董梓甯目前是夢想家啦啦隊Formosa Sexy隊長兼總監，不過近日卻有謠言瘋傳，指她在啦啦隊強勢掌權，甚至排除與她意見不同的人，由於謠言太過誇張，Formosa Sexy的隊員忍不住跳出來把自己看到的真相說出來。

近日卻有謠言瘋傳，指梓梓在啦啦隊強勢掌權。（本報資料照，記者王文麟攝）

Formosa Sexy成員梁媛媛發文表示：「最近社會新聞越來越多～包含言論真假也越來越多！關於傷害到我隊長～我有話想說⋯這件事已經嚴重到我覺得該說出來～言語暴力這事情，跟殺人一樣嚴重！」媛媛認為有發生的事情可以拿出來講，沒發生的事情就請不要加油添醋，「世界上沒有一個人應該理解你～也沒有一定要諒解你～更沒有必要包容你～當還是個團隊時候大家都幫忙你，當你被淘汰的時候，應該是反省你自己！」

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媛媛覺得啦啦隊的每個女孩到現在都每時每刻檢討自己哪裡可以變得更好？哪裡不夠好？這些努力可不是躲在螢幕後靠著鍵盤打打字就能解決，最後還意味深長的說「我想問～ 你想得到的是這個？還是想得到我們的關注及關心！方法很多種～而你卻選擇最不聰明的方式！我只能說～你本來是大家的小可愛～但現在想想真的是可惡了（憤怒表情符號）真的是氣炸了（鼻孔噴氣表情符號）亂扯一通比扯鈴還扯（娃娃以及女性表情符號）」。

Formosa Sexy成員梁媛媛發文挺梓梓。（翻攝自IG）

另一名成員LULUMI則先打預防針，覺得自己說出來的話雖然有可能受到攻擊，但她還是忍不住要表達出來。「我知道網路上有些奇怪的留言。說：如果沒有梓梓的快樂小夥伴，就會被排除異己什麼」LULUMI指出啦啦隊附屬在球隊之下，隊長其實沒有那麼大的權力去排班或是叫誰離開。針對「快樂小夥伴」一說，LULUMI大方承認「我就是董梓甯的快樂小夥伴」。她更進一步解釋，梓梓剛進團隊的時候，兩人因為梓梓住台北，自己住台中所以沒有過多私交，之後因為公司幫忙出單曲，LULUMI為配合宣傳一個月裡大概有半數時間都在台北，有時還需要回台中家裡或是到高雄工作，交通費用可觀，如果再加上住宿，可能就要破產了。

LULUMI大方承認「我就是董梓甯的快樂小夥伴」。（翻攝自IG）

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LULUMI很感動的說，當梓梓了解她的狀況，立刻邀請她：「LULUMI那你來住我家，我家還有很多貓咪ㄛ～」LULUMI感動的點是，兩人沒那麼熟，梓梓竟然願意幫忙，LULUMI真的非常感謝。之後LULUMI也更常到梓梓家住，還會一起吃飯、聊天、看電視、練舞，感情愈來愈好。戀愛腦的LULUMI每次受傷時都會在梓梓面前大哭，「對 沒錯。就是因為董梓甯看到我需要被接住的那一面，她沒有跑掉，她把崩潰很脆弱很無助的我溫柔的接著了。不要說快樂小夥伴，我當她一輩子的狗我也願意」講到此處，LULUMI還開玩笑說自己浮誇了。

LULUMI非常肯定地說：「我和董梓甯的感情，外人看了，可能不瞭解，覺得是利益。但我知道在我們最脆弱最無助的時候，我們永遠都會有彼此」，足見兩人好交情。

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