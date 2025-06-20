晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

火拚蔡依林搶版面！宇宙人麋先生出招祭出男男吻

蔡依林明晚壓軸開唱。（Hit Fm聯播網提供）蔡依林明晚壓軸開唱。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕宇宙人、麋先生兩大金曲樂團明晚將在2025 hito流行音樂獎頒獎典禮擔任開唱嘉賓，稍早彩排時眾人力拱小玉、聖皓明天乾脆接吻來搶版面，讓聖皓笑說：「要跟Jolin姐尬是不是？最尷尬就是我們親了隔天還是沒版面。」天后蔡依林是明晚頒獎典禮的壓軸演出，會率領舞者首唱新歌《Pleasure》。

相關新聞：台港演藝圈最強人脈王！他被温嵐灌醉 揭蔡依林真面目

麋先生、宇宙人小巨蛋合體彩排。（Hit Fm聯播網提供）麋先生、宇宙人小巨蛋合體彩排。（Hit Fm聯播網提供）

宇宙人、麋先生今天現身彩排，見到現場工作人員準備的消暑水果意外歪樓，麋先生主唱聖皓搞笑把荔枝放在宇宙人主唱小玉的下半身比劃，畫面曝光引來遐想。

聖皓忍不住笑說：「小玉說不知道拿水果高度要放在哪裡，我才比一下，而且我要表達的是他今天穿搭跟荔枝的顏色很搭。」強調不是要開黃腔。

其實同門的麋先生和宇宙人私交甚篤，私下合體超過5次，兩位主唱聖皓、小玉都很怕看到對方會笑出來。小玉老實招認：「要對他唱情歌有點害羞。」聖皓則回應：「在螢幕上我們要表現出CP感。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中