火拚蔡依林搶版面！宇宙人麋先生出招祭出男男吻

蔡依林明晚壓軸開唱。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕宇宙人、麋先生兩大金曲樂團明晚將在2025 hito流行音樂獎頒獎典禮擔任開唱嘉賓，稍早彩排時眾人力拱小玉、聖皓明天乾脆接吻來搶版面，讓聖皓笑說：「要跟Jolin姐尬是不是？最尷尬就是我們親了隔天還是沒版面。」天后蔡依林是明晚頒獎典禮的壓軸演出，會率領舞者首唱新歌《Pleasure》。

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麋先生、宇宙人小巨蛋合體彩排。（Hit Fm聯播網提供）

宇宙人、麋先生今天現身彩排，見到現場工作人員準備的消暑水果意外歪樓，麋先生主唱聖皓搞笑把荔枝放在宇宙人主唱小玉的下半身比劃，畫面曝光引來遐想。

聖皓忍不住笑說：「小玉說不知道拿水果高度要放在哪裡，我才比一下，而且我要表達的是他今天穿搭跟荔枝的顏色很搭。」強調不是要開黃腔。

其實同門的麋先生和宇宙人私交甚篤，私下合體超過5次，兩位主唱聖皓、小玉都很怕看到對方會笑出來。小玉老實招認：「要對他唱情歌有點害羞。」聖皓則回應：「在螢幕上我們要表現出CP感。」

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