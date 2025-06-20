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娛樂 最新消息

歌仔戲大咖現身「粉絲擠爆」 應援品竟是金子項鍊戒指

歌仔戲演員何佩芸在劇中本色演出，詮釋50年代歌仔戲巨星。（台視提供）歌仔戲演員何佩芸在劇中本色演出，詮釋50年代歌仔戲巨星。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕歌仔戲小生何佩芸日前客串台視八點檔《寶島西米樂》，本色演出劇中紅透半天邊的歌仔戲巨星「明秋華」。劇中她現身「寶島西服店」訂製西裝，瞬間引爆街頭騷動，粉絲不僅追星追到店門外，還獻上各式禮物，重現當年歌仔戲迷瘋狂追星的情景，不輸如今韓流明星的吸粉魅力。

這種類似粉絲「應援」舉動，何佩芸笑說：「這種場面我真的經歷過！」她回憶自己表演時曾收過觀眾送的金項鍊、金戒指，也有人會直接打賞現金，最令她印象深刻的是一位粉絲花了三個月時間，親手製作了一座精緻的舞台模型送給她，何佩芸說：「收到真的好感動，我家有一間房間是專門放粉絲禮物的！」

王盈凱（左起）、何宜珊、黃瑄、何佩芸、尹昭德、盧彥澤演出的《寶島西米樂》重現歌仔戲風靡一時的年代記憶。（台視提供）王盈凱（左起）、何宜珊、黃瑄、何佩芸、尹昭德、盧彥澤演出的《寶島西米樂》重現歌仔戲風靡一時的年代記憶。（台視提供）

有趣的是，拍戲當天臨演太入戲，原本要將花束送給何佩芸，卻意外交到尹昭德與黃瑄手中，尹昭德哭笑不得、乾脆就地演出「粉絲追星」，一臉誠意地跟著何佩芸跑出去，黃瑄則在一旁笑到蹲地。

何佩芸也是尹昭德的忠實粉絲：「剛剛趁機跟昭德哥拍照，本人真的好帥！」一旁的尹昭德接收到突如其來的粉絲告白，聽完立刻臉紅，趕緊害羞笑著道謝。何佩芸在台上小生扮相英氣十足，私底下看到偶像仍會緊張得像個小女孩：「站在昭德哥旁邊，我的心臟一直怦怦跳，還會忍不住捏手，不敢直視他的眼睛！」

何佩芸（左起）在《寶島西米樂》中到黃瑄、尹昭德的西服店訂製西服。（台視提供）何佩芸（左起）在《寶島西米樂》中到黃瑄、尹昭德的西服店訂製西服。（台視提供）

她笑說，兩人戲中對視時，還得眼神借位緩解緊張感，並透露上次這種「怦然心動」的感覺，是和楊麗花一起拍戲時。黃瑄也忍不住加入告白行列：「我從小就愛追星，最喜歡黎明、柯叔元，還有尹昭德！」她看過尹昭德演的電影，認為對方氣質儒雅又有才氣，完全就是自己的菜，黃瑄開心表示：「那時候真的覺得，他好像是從書裡走出來的人。」

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