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朴載範合體陳傑憲比愛心 台灣開唱脫衣狂收胸罩

Jay Park朴載範（右）與陳傑憲的人形立牌合影。（翻攝自IG）Jay Park朴載範（右）與陳傑憲的人形立牌合影。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國性感男神Jay Park朴載範昨天（19日）帶著暌違6年的世界巡迴在Zepp New Taipei完售開唱，吸引超過2000人朝聖。他除了邀請ØZI同台之外，私下還與陳傑憲的人形立牌比愛心，實在有夠可愛。

Jay Park朴載範（右）與ØZI同台開唱。（Live Nation Taiwan提供）Jay Park朴載範（右）與ØZI同台開唱。（Live Nation Taiwan提供）

Jay Park內搭黑色性感背心與背後印著獅頭造型襯衫登場，開場曲選擇節奏感十足的《DRIVE》一出場就點燃全場熱度，立刻用中文熱情回應「台北，一起唱！」「有意思嗎？」火力全開帶來朗朗上口的《Like I Do》、《All I Wanna Do》、《GANADARA》。

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Jay Park整場實力獻唱超過120分鐘、連續28首唱跳不間斷，還邀請ØZI擔任嘉賓，一同登台合唱洗腦曲《妳在哪裡（WYA）》，ØZI開心致謝：「謝謝你邀請我來！」兩人合作嗨翻全場。

Jay Park朴載範帶來勁歌熱舞。（Live Nation Taiwan提供）Jay Park朴載範帶來勁歌熱舞。（Live Nation Taiwan提供）

此外，Jay Park與粉絲互動逗趣，化身撩粉高手，俏皮詢問，「你們會韓語嗎？今天我是你們的韓語老師！」還感性問：「如果我老了，你們還會繼續愛我嗎？」

Jay Park朴載範裸上身，讓現場粉絲尖叫聲連連。（Live Nation Taiwan提供）Jay Park朴載範裸上身，讓現場粉絲尖叫聲連連。（Live Nation Taiwan提供）

到了尾聲最高潮，神曲《MOMMAE》壓軸登場，Jay Park裸上身大秀結實腹肌與完美身材，讓全場粉絲尖叫炸裂，更丟內衣上台，氣氛沸騰到最高點。最後帶來台北場安可曲《想到你（Thoughts Of You）》，離場前Jay Park中文大喊：「台北，謝謝你們，我愛你們！」為這場精彩演出劃下完美句點。

Jay Park朴載範率領辣妹舞者登場。（Live Nation Taiwan提供）Jay Park朴載範率領辣妹舞者登場。（Live Nation Taiwan提供）

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