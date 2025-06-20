爆偷吃UNIQLO合作女模特 「真人版網球王子」道歉了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲日本網球名將錦織圭，有著「真人版網球王子」的稱號，於2020年12月和模特兒觀月亞子登記結婚，並於2022年補辦婚禮，兩人育有2子。怎料，錦織圭在婚禮前卻遭爆與UNIQLO合作模特兒大口亞月有婚外情，近日，更被媒體直擊兩人幽會。昨（19）日，錦織圭發表道歉聲明，承諾會深刻反省，並專注於網球生涯。

錦織圭爆外遇大口亞月，發聲明道歉。（翻攝自IG）

錦織圭昨日晚間發出聲明：「這次因為我的不誠實行為，給支持我的各位、網球迷、網球協會、贊助商等相關人士造成擔憂、困擾，我在此深深致歉。我也讓妻子、孩子們，以及雙方父母感到悲傷與傷害，我對此深感反省。」，並表示接下來將會專注於球場上，「今後，為了作為一名有責任感的社會人士，完成我的選手生涯，我將專注於網球比賽，並透過成績努力贏回大家的信任」。

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事實上，2022至今，近3年的時間內，錦織圭和大口亞月一度分手，不過去年又再度復合。錦織圭也在6月11日被拍到深夜和女方一起回到位於東京港區的租屋處，甚至有網球界人士透露：「他搞外遇這件事早在業界流傳，但周遭的人只能裝作不知道。」

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