小賈的女人為錢開槓 前女友席琳娜停止追蹤海莉

人氣歌手小賈斯汀（左）與妻子海莉熱情擁吻。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕西洋樂壇人氣歌手小賈斯汀近日崩潰發文表示自己有病，他身邊的女人也沒消停，小賈斯汀前女友席琳娜戈梅茲雖然已經訂婚，不過，近日她又被網友扒出來和小賈斯汀的妻子海莉槓上，兩人互相停止追蹤對方，傳出不和消息。不只席琳娜跟海莉傳出心結，就連兩人的粉絲也瘋狂攻擊對方，此次兩個女人開戰，導火線疑似與「誰比較有錢」相關。

小賈斯汀妻子將自己的美容產品公司以10億美元售出。（翻攝自IG）

要比有錢過去席琳娜應該大勝海莉，不過剛以10億美元（約新台幣295.6億元）售出美容產品公司的海莉，現在可能比老公小賈斯汀更有錢，這也激起席琳娜的鬥志。因為席琳娜當初就是從彩妝事業開始，外界認為她身價有7億美元（約新台幣207億元），成為娛樂圈小富婆。

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席琳娜戈梅茲得知海莉售出美容產品公司，特別在自己的彩妝品牌官方網頁曬出照片，並強調：我還在。（翻攝自臉書）

同樣擁有美容產品公司的海莉，賣掉公司之後，財產突然暴增，敏感的網友發現，海莉宣布公司出售隔日，席琳娜突然在自己彩妝公司的網頁上發表了兩張照片，還非常挑釁的寫著：「我還在」，侮辱性極強。

席琳娜為何與海莉針鋒相對，原因只有當事人心裡清楚。（翻攝自IG）

冷靜想想，席琳娜還是遠比海莉有錢，兩人看似相爭「誰比較有錢」，其實背後另有心結。因為海莉雖然喊出公司以10億美元售出，不過實際收到口袋裡的也不會到10億美元，兩人背後到底為何要比個高低，原因只有當事人才知道。

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