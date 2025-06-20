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臉和身體各長各的！脆皮書生肖戰《藏海》不藏冰塊肌 小花趙麗穎猛變金剛芭比

33歲的肖戰演出《藏海傳》少年感十足，是機智過人的脆皮書生。（翻攝自微博）33歲的肖戰演出《藏海傳》少年感十足，是機智過人的脆皮書生。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕明明是武力值超低的文弱書生，卻是肌肉超炸的隱藏版猛男；明明是可愛迷人的甜妹，卻一身肌肉讓你想叫她老公；臉和身體各長各的是多奇妙的組合，讓「世界首帥」肖戰、「人間妄想」白敬亭、「趙小刀」趙麗穎和中國「國民妹妹」張子楓演給大家看。

肖戰演出《藏海傳》展露八塊腹肌，放送「年度最佳福利」，讓粉絲驚叫連連。（翻攝自微博）肖戰演出《藏海傳》展露八塊腹肌，放送「年度最佳福利」，讓粉絲驚叫連連。（翻攝自微博）

肖戰展露腹肌、鯊魚肌和結實背肌，荷爾蒙溢出螢幕。（翻攝自微博）肖戰展露腹肌、鯊魚肌和結實背肌，荷爾蒙溢出螢幕。（翻攝自微博）

★脆皮書生+雕塑般腹肌 肖戰放送年度最佳福利

「文藝青年」肖戰以斯文藝術生形象著稱，身材高䠷纖細被觀眾封為「第一腰精」，在近期的熱播劇《藏海傳》因療傷和沐浴泡湯意外展露八塊腹肌、鯊魚肌和結實背肌，讓觀眾看傻眼狂呼：「實在太猛了。」

肖戰突破保守形象，透過治療場景特寫腹肌、泡澡裸裎上半身清晰的肌肉線條，觀眾猛誇「雕般的身材」和「荷爾蒙溢出螢幕」。依然少年感的帥臉，Man味十足的身材，被粉絲稱為「年度最佳福利」，被業界視為「流量演員轉型實力派」的標誌性事件。

肖戰為角色增肌，日常透過啞鈴訓練、跑步等保持身形。（翻攝自微博）肖戰為角色增肌，日常透過啞鈴訓練、跑步等保持身形。（翻攝自微博）

肖戰為角色增肌，嚴格控制體脂率，日常透過啞鈴訓練、跑步等保持身形；拍攝期間堅持每日健身2小時，並針對核心肌群進行高強度訓練，劇組人員很佩服他「帶傷拍戲仍堅持鍛鍊」。

因為肖戰的腹肌實在太厲害，部分觀眾認為應該是替身或特效，但拍攝花絮證實真的是肖戰親自上陣，演出他的螢幕最大尺度。

白敬亭是「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的隱藏版猛男。（翻攝自微博）白敬亭是「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的隱藏版猛男。（翻攝自微博）

★少年感+猛男壯肌 白敬亭再《難哄》的觀眾都搞定

「少年感代言人」白敬亭也是「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的隱藏版猛男，在戲劇《難哄》飾演人間妄想桑延，洗澎澎展現寬肩窄腰冰塊肌的完美體態，讓觀眾看得目不轉睛。

白敬亭在戲劇《難哄》展現寬肩窄腰冰塊肌的完美體態。（翻攝自微博）白敬亭在戲劇《難哄》展現寬肩窄腰冰塊肌的完美體態。（翻攝自微博）

白敬亭靠自律的飲食、規律的健身打造好身材。（翻攝自微博）白敬亭靠自律的飲食、規律的健身打造好身材。（翻攝自微博）

白敬亭在古裝劇《卿卿日常》與《長風渡》形象偏文弱，讓觀眾誤以為他身材瘦弱沒料，沒想到他在《難哄》衣服一脫，居然這麼精壯，性張力拉滿！雖然有部分觀眾認為肌肉造型與高中生人設略有偏差，但多數觀眾認同視覺衝擊力。

白敬亭靠自律的飲食、規律的健身、為角色服務的敬業精神打造好身材，所以再《難哄》的觀眾都被他哄得很開心！

趙麗穎的手臂肌肉線條帥得很突出，美照一出火速登熱搜。（翻攝自微博）趙麗穎的手臂肌肉線條帥得很突出，美照一出火速登熱搜。（翻攝自微博）

★趙麗穎穿衣是仙女 露肌是「金剛芭比」

趙麗穎手臂肌肉線條帥得很突出！4月11日，趙麗穎在微博發布她穿無袖露肩洋裝美照，肩臂部肌肉線條清晰，被網友稱為「蝴蝶肌」，相關話題火速登上熱搜。

趙麗穎常為角色重塑身體，從甜妹轉型為力量型演員。（翻攝自微博）趙麗穎常為角色重塑身體，從甜妹轉型為力量型演員。（翻攝自微博）

外型甜美嬌小的趙麗穎出道10幾年，2020年3月產子，5月首次曬出健身照，展現出清晰的肱二頭肌和背肌線條，被粉絲和媒體稱為「金剛芭比」；這種甜美長相+力量感身材的反差，顛覆了大眾對她「柔弱小花」的固有印象。之後她穿著秀出腹肌的禮服出席公開活動，行動拒絕「媽媽類型角色」定型。

趙麗穎曾曬出健身照，展現出清晰的肱二頭肌和背肌線條，被粉絲稱為「金剛芭比」。（翻攝自微博）趙麗穎曾曬出健身照，展現出清晰的肱二頭肌和背肌線條，被粉絲稱為「金剛芭比」。（翻攝自微博）

趙麗穎常為角色重塑身體，例如夯劇《楚喬傳》、《有翡》、《與鳳行》，打破行業審美定式，從甜妹轉型為力量型演員，能打能殺武力值更勝男星，成為「柔美與力量共生」的新女性符號。

而「金剛芭比」初期略帶戲謔，後來逐漸轉為對她的自律和突破的認可。媒體曾將趙麗穎的案例納入「金剛芭比具象化」討論，視為打破「柔弱美學」的代表，反映社會對女性力量美的接納。

張子楓藉健身改變體態，稚嫩臉部與精瘦身材形成強烈反差獲好評。（翻攝自微博）張子楓藉健身改變體態，稚嫩臉部與精瘦身材形成強烈反差獲好評。（翻攝自微博）

★甜美臉蛋+老公身材   張子楓打造矛盾美學風格

華表獎最年輕影后張子楓有中國「國民妹妹」之稱，之前常因含胸被批小家子氣，近日現身電影節卻以「臉與身材各長各的」成為話題，以健身逆轉外界之前對她體態的批評。她的稚嫩臉部與精瘦身材形成強烈反差，這種矛盾美學儼然將成為她的個人特色。

張子楓的臉和身體各長各的，形成「甜妹臉蛋+老公身材」高反差的視覺衝擊。（翻攝自微博）張子楓的臉和身體各長各的，形成「甜妹臉蛋+老公身材」高反差的視覺衝擊。（翻攝自微博）

張子楓從2023年起開始有規劃的健身，消除斜方肌，塑造平直鎖骨、纖薄「蝴蝶背」及清晰馬甲線。去年為懸疑電影《花漾少女殺人事件》花滑運動員角色減重，持續半年接受特訓，側身薄如紙片，鎖骨線條凌厲，嬌小骨架搭配雕塑般肩臂肌肉，形成「甜妹臉蛋+老公身材」高反差的視覺衝擊。

張子楓的精瘦身材需同時承載角色的脆弱感與爆發力，在《花漾少女殺人事件》預告片中帶血微笑的畫面被誇讚是「東方版《黑天鵝》」

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