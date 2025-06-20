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不只前妻戀上台導演！馮紹峰交往半年女友真面目曝光

馮紹峰離婚後，感情動向一直備受關注。（翻攝自微博）馮紹峰離婚後，感情動向一直備受關注。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員馮紹峰自2021年與趙麗穎離婚後，兩人的感情動向一直備受關注。近日趙麗穎與42歲台灣導演趙德胤合作拍片，傳出緋聞，而馮紹峰也被爆出有了新戀情。他多次被拍到與同一名女子及好友李治廷等人聚餐，看似關係穩定，但始終未對外回應。

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趙麗穎（右）被爆出熱戀台灣導演趙德胤。（翻攝自微博）趙麗穎（右）被爆出熱戀台灣導演趙德胤。（翻攝自微博）

根據中國狗仔「瓜田寒姐」曝光的影片，馮紹峰女友在聚餐後於餐廳外與友人聊天，不久李治廷等人也步出店外，雙方開心揮手道別，關係看來相當熟絡。接著，馮紹峰開車載該名女子前往賽車手韓寒經營的汽車改裝店。期間他在外頭講電話，女方則留在室內與他人交談，顯示她已相當融入他的生活圈。

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馮紹峰的新女友正面曝光。（翻攝自微博）馮紹峰的新女友正面曝光。（翻攝自微博）

過去曾傳出馮紹峰的新女友是演員周麟嘉，但女方當時立即否認。而這次狗仔拍到的畫面清楚拍下女子正臉，證實她並非周麟嘉，而是一名圈外人。從時間線來看，這段戀情至少已維持半年以上。

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