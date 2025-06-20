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娛樂 最新消息

周鶴年控訴公司施壓、誣指 經紀公司駁：再造謠將依法處置

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團THE BOYZ的成員周鶴年因疑似與AV女優明日花綺羅性交易，遭所屬公司開除，今（20）日他突發文怒喊自己並沒有同意解約、退團，要求公司「若有性交易的證據，請立刻公開！」。對此，經紀公司ONE HUNDRED於稍早發表官方聲明反駁，強調合約有據，正當依法行為，若周鶴年再繼續造謠，將依法處置。

周鶴年控訴公司非法解約，對此公司發出聲明。（翻攝自IG）周鶴年控訴公司非法解約，對此公司發出聲明。（翻攝自IG）

ONE HUNDRED在聲明中表示，認為周鶴年此次行為對於團體活動有著重大傷害，因此做出了終止他任何活動的決策，之後公司經了解具體狀況後，依照專屬合約第6條第3項，「從事足以妨礙演藝活動、損害作為大眾文化藝術家品格之行為」的條款，並正式與其解除合約。

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而對於周鶴年日前控訴公司施壓、誣指性交易等爭議，此事件是周鶴年本人逃避責任與反覆發表扭曲主張，若繼續針對公司發表虛假消息、散播不實言論，公司將以法律手段嚴正應對，並會將相關資料與證據提交給司法機關。ONE HUNDRED也表明，未來不再對周鶴年的任何主張作出回應，THE BOYZ其他成員的活動將如期進行。

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