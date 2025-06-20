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TOKIO昔為日本國民男團 「家政夫」也是前成員

「TOKIO」東京小子以搖滾樂團風格包裝出道。（翻攝自X）「TOKIO」東京小子以搖滾樂團風格包裝出道。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前傑尼斯事務所（現名：星達拓）是有名的偶像製造機，「TOKIO」東京小子也是旗下最具風格的團體之一，該團最具特色之處在於，成員都不是光靠臉蛋吃飯，而是實實在在具備演奏樂器的編制出道，加上參加節目時成員都能展現親和力，因此也被稱為「國民男團」。

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初代TOKIO成為有5人，分別為：城島茂（吉他手兼隊長）、國分太一（鍵盤手）、山口達也（貝斯手）、松岡昌宏（鼓手）、小島啟（吉他手）。初代TOKIO於1994年9月21日出道，且出道即爆紅，僅兩個月時間便前進日本武道館舉行演唱會，同年12月31日更受邀參加《NHK紅白歌合戰》，當時TOKIO僅出道3個月又10天，創下紅白初登場最快紀錄，該紀錄後於2005年被WaT打破。

TOKIO現任成員松岡昌宏目前轉戰戲劇及舞台劇。（翻攝自IG）TOKIO現任成員松岡昌宏目前轉戰戲劇及舞台劇。（翻攝自IG）

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由於TOKIO是採搖滾樂團形式包裝的偶像組合，因此具備現場表演實力，2008年成員松岡昌宏參與日劇《暴走兄妹》演出，開啟了他的演員生涯。其實在《暴走兄妹》之前，松岡昌宏就曾經在《新美味關係》當中小試身手，後來他也接演許多夯劇，如《感應少年EIJI》、《高中生餐廳》、《秀逗男護士》，之後更以《家政夫三田園》創下里程碑，成為經典代表角色。

松岡昌宏（右）在《家政夫三田園》表現出色，令觀眾印象深刻。（翻攝自X）松岡昌宏（右）在《家政夫三田園》表現出色，令觀眾印象深刻。（翻攝自X）

松岡昌宏目前仍是TOKIO成員，但目前著力於戲劇較多，他曾獲得2016年第91回日劇學院賞最佳男主角提名、2016年第6回CONFiDENCE日劇大獎最佳男主角獎、2003年第39回日劇學院賞提名，成果斐然。

松岡昌宏在《家政夫三田園》當中男扮女裝，成為他個人最具代表性的經典角色。（翻攝自X）松岡昌宏在《家政夫三田園》當中男扮女裝，成為他個人最具代表性的經典角色。（翻攝自X）

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