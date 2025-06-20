肯爺爆精神出問題 「疑遭妻強制住院治療」新曲洩端倪

肯爺疑精神狀態不佳，秘密入住一間高級康復中心。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲的美國饒舌歌手肯爺（Kanye West，現名Ye）年初才因帶老婆比安卡森索里（Bianca Censori）全裸登葛萊美獎紅毯遭驅逐，怎料近期又傳出因精神狀況出問題，目前正在西班牙一間高級康復中心治療。

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肯爺年初因帶老婆比安卡全裸登葛萊美獎紅毯遭驅逐。（路透社，經模糊處理）

據外媒報導，有人目擊到肯爺與碧安卡祕密住進西班牙一家專職心理健康、藥物成癮的康復中心，據傳光是一週的診療費用就高達17萬美元（大約新台幣502萬元）。此外，肯爺4月上架的新歌《Bianca》，歌詞不斷重複「Bianca我只希望妳回來，我知道我做了什麼讓你生氣」、「我的寶貝跑了，我不去醫院，因為我沒病，我只是不明白」、「她的家人想把我關起來，他們想讓我去靜修」，歌詞疑為現況的投射，引發外界議論。

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