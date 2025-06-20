不只國分太一 男團TOKIO成員闖禍有前例

TOKIO出道時為5人團體。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民男團「TOKIO」東京小子今（20）傳出成員國分太一爆發「違反紀律」主動退出長壽綜藝節目，並無限期停止演藝活動，震撼日本演藝圈。一向形象良好的TOKIO其實並非首次爆出成員出事，最令人印象深刻的是2018年山口達也性醜聞事件，早為TOKIO寫下黑歷史。

2018年山口達也曾經鬧出性醜聞震驚社會。（翻攝自X）

TOKIO是前傑尼斯事務所（現名：星達拓）旗下的偶像團體，1994年9月21日出道時成員有5人，分別為：城島茂、國分太一、山口達也、松岡昌宏、小島啟。鬧出性醜聞的山口達也在團體內擔任貝斯手，形象陽光開朗，當年他被爆出邀請高中女生至家中飲酒，並在喝醉的狀況下強吻女方，警方介入後雖最終以不起訴處分，形象卻大受影響。當時社會輿論強烈撻伐山口達也的行為，他召開記者會淚流滿面的道歉並承認錯誤，也向被害者鞠躬道歉，但山口達也的演藝生涯也就此劃下句點。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：日本電視台大動作召開記者會 日媒暴怒網友狂噴

目前山口達也積極從事推廣心理與戒酒教育相關議題。（翻攝自X）

經過性醜聞後逐漸淡出演藝圈的山口達也，2020年又因酒駕遭到警方逮捕。當時他酒後駕車，在東京市區自撞，經酒測後發現酒精濃度超標，再度引起社會不滿，山口達也也成為TOKIO團體內最受爭議的存在。

山口達也在2018年鬧出性醜聞之後，也宣布離開TOKIO，目前他積極從事推廣心理與戒酒教育相關議題。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法