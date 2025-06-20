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吳君如女兒考上美國名校 「每年只收18人」：比六合彩還難中

吳君如出席活動，分享女兒的喜訊。（滾動工作室提供）吳君如出席活動，分享女兒的喜訊。（滾動工作室提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吳君如開心分享女兒陳是知 （Jillian）順利考入美國十大學府之一攻讀表演科，且該間學校一年只收18個學生。女兒9月就要入學，吳君如欣慰笑說，自己要更努力賺錢繳學費。

吳君如透露，過去兩個月來香港、英國兩邊飛，照顧在英國讀書的女兒Jillian，還順便度假。吳君如很開心見證女兒成長，先前才參加完畢業典禮，轉眼間19歲的女兒很快步入大學階段。

有趣的是，作為母親的吳君如竟然不知道女兒先後報考了多間大學，直到女兒叫她到大學陪面試，才知道她為自己的未來早有計劃。

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吳君如表示：「Jillian成功考入自己第一志願的學府，該大學每年只招收18個學生，而她卻成為18個學生之一。」吳君如形容比六合彩還難考，但這位金馬影后並未透露女兒學校名稱。

吳君如、陳可辛一家人感情要好。（翻攝自IG）吳君如、陳可辛一家人感情要好。（翻攝自IG）

吳君如分享：「其實她（女兒）有好幾個不同的選擇，有些還有獎學金，但最後她選了有表演科選修的大學，也許受我和Peter（陳可辛）熏陶，她對表演方面特別感興趣，我也替她有這個理想和方向感到開心。」

Jillian之前回香港放暑假時，詢問她一家三口拍的廣告，是否夠她繳4年學費？吳君如啼笑皆非的說：「因為她知道所讀的大學學費不菲，怕我們有所負擔，當我告知她當然不夠的時候，她像是想到辦法，天真的說：『不如暑假我回香港拍多一個廣告幫補一下！』我也當場被她這番話感動下來。」

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