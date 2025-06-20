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娛樂 日韓

日本電視台大動作召開記者會 日媒暴怒網友狂噴

日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一因「違反紀律」退出主持的長壽綜藝《THE！鐵腕！DASH！！》。（翻攝自X）日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一因「違反紀律」退出主持的長壽綜藝《THE！鐵腕！DASH！！》。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一今（20）爆發因「違反紀律」退出主持的長壽綜藝《THE！鐵腕！DASH！！》，日本電視台也特地於稍早召開記者會，由社長福田博之親自解釋對於國分太一事件的處置方式。

日本電視台社長福田博之召開記者會說明對國分太一事件。（翻攝自X）日本電視台社長福田博之召開記者會說明對國分太一事件。（翻攝自X）

日本電視台社長福田博之表示：「為了保護他的隱私，我們不能透露時間，但我們不考慮提起刑事訴訟，因為並非那類案件」。這場時間長達1小時的記者會，由於言詞閃爍，不僅惹得現場日本媒體發火，就連粉絲、網友都怒噴日本電視台避重就輕。

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福田博之拒絕回答國分太一違紀細節、是否涉及受害者、黑道勢力、違規行為等問題，甚至刻意迴避，現場媒體一度直言：「你是社長吧？這樣觀眾跟我們根本搞不懂發生什麼事」現場氣氛非常火爆。

日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一（右）。（翻攝自X）日本國民男團「TOKIO」東京小子成員國分太一（右）。（翻攝自X）

日媒問及國分太一問題細節時，福田博之表示自己是在5月27日從相關人士處得知，意識到國分太一行為存在巨大問題時，他已「與相關部門幹部與電視台經營者溝通」，決定委託外部專家進行調查，並強調事件與黑道無關，TOKIO其他成員亦完全不知情。今日做出讓國分太一退出節目的決定，問及更細節時，福田博之則反覆以「保護隱私」為藉口，拒絕透露更多消息。

日本電視台也解釋：「確認是否符合規定問題後，認為國分太一不適合繼續參加《THE！鐵腕！DASH！！》演出，故讓他退出節目」。

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