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大尺度Coser公開3人行同床畫面 羞曝早上幫2老公「強制開機」

張慕潔不時會分享與2位老公的生活。（翻攝自臉書）張慕潔不時會分享與2位老公的生活。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅張慕潔以大尺度Cosplay出名，憑藉甜美臉蛋及魔鬼身材深受許多粉絲喜愛，臉書更擁有17萬粉絲追蹤，日前大方公開自己擁有2位老公的特殊「婚姻」生活，18日更上傳3人同床的畫面，羞曝早上都會幫老公們「強制開機」。

張慕潔公開3人同床畫面。（翻攝自YT）張慕潔公開3人同床畫面。（翻攝自YT）

張慕潔於YouTube頻道分享影片「家有雙夫幸福日記 - 被女友強制開機的早晨」，畫面中可見她睡在2位老公中間，鬧鐘響起後便接連叫醒枕邊人，其中一位老公醒來後輕撫她的大腿，她也迅速躲進對方懷裡撒嬌，接著撲向另一位老公，並大膽扯開對方的背心，戲稱幫他們「強制開機」。

相關新聞： 火辣Coser認愛2老公！公開3人行細節：比很多正常關係都乾淨

事實上，張慕潔日前公開3人行戀情後，也大方分享與2位老公相識的過程，表示一位是透過遊戲認識，「超級愛我、非常懂我，我只要一點點不耐煩，他都能立刻察覺」，形容對方脾氣暴躁卻又很細心，經常會以她的感受為出發點考慮；另一位則是從粉絲變成另一半，「超理性又自律，我情緒波動時都靠他穩住。壞處是太理性時，我不一定能在所有事中被放在第一順位……但他總是會用行動證明他多愛我。」

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