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賀瓏理想伴侶條件「Albee幾乎全中」 自認不太依賴愛情

Albee相當符合賀瓏的理想伴侶條件。（翻攝自YT）Albee相當符合賀瓏的理想伴侶條件。（翻攝自YT）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕喜劇演員賀瓏近日與《夜夜秀》好夥伴Albee疑似擦出愛火，2人被民眾直擊一同現身日本大阪梅田藍天大樓觀景台，牽手自拍、互動親暱，引發網友們熱議。事實上，Albee、賀瓏過去都曾分享自己的理想型條件，現在看起來，2人陷入熱戀並非不可能。

Albee曾在《11點熱吵店》坦言交往過6任男友，並自認是不婚主義者。她也公開過擇偶條件，包括熱愛自由不無聊、情緒穩定有底線，以及具備文藝氣息三大要素。

賀瓏則是曾在訪問中提及，自己喜歡逗趣、賢慧和身材好的女生，不過當時尚未遇過3項條件都具備的對象，也說自己不太依賴愛情也不容易陷入一段戀情，所以希望另一半能多給自己一些空間，更不習慣把私生活公諸於世，會想要保護另一半且保持低調。

外界關注2人是否匹配？Albee符合逗趣和身材好，賢慧的部分可能要身邊親近的朋友才知道。至於賀瓏亮眼的政大高學歷，以及在舞台上靈敏的臨場反應和搞笑魅力，可見他幽默與知性兼備，符合Albee嚮往不無聊且具備文藝氣息的另一半。雖雙方未正式回應戀情，但外界早已看好這對螢幕情侶檔。

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