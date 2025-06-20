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恭喜！方大同遺作《夢想家》奪下歌王 家人領獎逼哭滿場觀眾

金曲歌王方大同在2月病逝，他的遺作《夢想家》入圍本屆金曲獎共5項大獎。（翻攝臉書）金曲歌王方大同在2月病逝，他的遺作《夢想家》入圍本屆金曲獎共5項大獎。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同在2月病逝，他的遺作《夢想家》入圍本屆金曲獎共5項大獎，近日獲頒第18屆Freshmusic Awards的年度金曲、讀者最愛專輯獎，昨晚也在第3屆浪潮音樂大賞奪下最佳男歌手、年度專輯的殊榮。

陳珊妮受邀擔任頒獎人，她在台上說：「選擇歌手是一件艱難的事，我們太習慣用才華和靈感簡化很多事，卻忘了發人深省的聲音背後，是無數次的反覆練習，是低調地專注於創作，是默默地用音樂組合時間。願這份榮耀，屬於以音樂承載人生、用盡全力將美麗留下來的人。」

昨晚方大同的家人代表領取「年度專輯」大獎，他的表哥在領獎感言中提到：「他們3個是家裡最沒有音樂天賦的孩子時，我的眼淚真的止不住了。大同身邊的所有人，真的都好真誠。我好愛大同，我好榮幸此生能與大同有過片刻交集。」

方大同的表哥也不捨地說：「光陰無法倒流，願我們所有還在做夢的夢想家，都能在大同花盡此生最後力氣完成的這張專輯裡，找到繼續前行的動力。謝謝方大同，今天你一定也在這裡看著我們，對吧？」現場觀眾聽了無不動容，氣氛催淚。

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