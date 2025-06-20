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林芯儀錄影突爆哭揭入行辛酸！柯有倫秀胸肌被白冰冰「戳下去」

白冰冰（左三）用手實測林芯儀（中）六塊腹肌。（民視提供）白冰冰（左三）用手實測林芯儀（中）六塊腹肌。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週主題「台灣民俗風翻唱金曲」，邀請到創作歌手柯有倫以及星光幫唱將林芯儀來到節目中。節目高規格陣容，有在練健身的柯有倫，一出場健美身材讓全場驚豔。

柯有倫開場演唱《陣頭》邀請了五人鼓陣搭配一人敲鈸，氣勢磅礡震撼全場，除了舞群是標準6人以上，節目中邀請電音三太子、三位威武嚴肅官將首、財神爺以及扛轎，猶如在拉斯維加斯作秀，節目用心製作聲勢浩大。白冰冰提到柯有倫父親柯受良頓時百感交集，他可是台灣第一人飛越黃河、跨足香港電影圈，受到各方尊敬是當時的風雲人物，雖然離開大家但永遠保有一席之地。

白冰冰摸柯有倫胸肌。（民視提供）白冰冰摸柯有倫胸肌。（民視提供）

健美比賽總冠軍的林芯儀一出場就被問到怎麼會去「健身」？她笑回想要讓身體更健康，也想跟家人一起運動；健身有成柯有倫更是大方脫下外套露出壯碩胸肌，讓大膽的白冰冰忍不住「戳」柯有倫胸部。

兩人還被問怎麼比賽皮膚怎麼黑黑的？柯有倫解釋使用膚色劑讓肌肉線條明顯，陽帆還補問是脫光光塗黑嗎？柯有倫說有穿「小褲褲」啦，比賽完就丟了，突然大家歪樓起哄說怎麼不留給冰冰姐，讓柯有倫哭笑不得，氣得白冰冰說我跟他爸是老朋友，算是他「阿姑」，綜藝效果十足讓全場笑到不行。

除此之外，林芯儀與柯有倫不約而同投票給演唱〈媽祖的囝子〉的林奕妘，林芯儀說看著20歲的她，聽著她演唱的歌詞，突然淚流滿面想到當年從嘉義北上圓音樂夢，當初的酸甜苦辣不言而喻，音樂路的不容易讓她真情流露也感動全場。

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