捷運盃20週年雙代言人曝光 她國小就參賽驚人履歷曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕「捷運盃街舞大賽」邁入第20週年，今天驚喜公布雙代言人，由全能創作組合 GX（鼓鼓呂思緯 × 蕭秉治） 與超人氣女團 HUR+ 擔綱，將為這場融合街舞、跑酷、滑板、3X3籃球等極限運動的青春盛會注入更多活力。

首次擔任捷運盃代言人的蕭秉治提到跟鼓鼓一起代言，開心表示：「我們的默契就像參賽者彼此間的信任一樣，第一次一起代言，特別有感。」鼓鼓則分享：「雖然大家熟悉秉治的情歌，但他也很會創作HipHop和舞曲！」

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HUR+成員C.Holly感性分享：「國小畢業那年曾與同學一起組隊參加過青少年組的捷運盃，也是我人生參加過的第一個街舞比賽！還記得當時因為太喜歡當年第一名動手動腳的表演，下個月就立刻去他們教室報名了舞蹈課程，開始我的街舞人生。沒想到十多年後的現在，有幸和團員們一起成為捷運盃代言人。也無比期待看到大家在舞台上揮灑青春、追逐夢想的那份熱血。」團長利善榛也說：「這是我從小關注的比賽，能以代言人身分參與真的很興奮。」

至於參賽者的評分關鍵，HUR+的裴頡表示：「最先看的是舞台魅力和團隊默契，除了整體動作整齊外，我們更重視的是表演者是否真心享受舞台，能不能把自己的魅力傳遞給觀眾」， GX則重視參賽者是否夠有自信以及團隊整體性。捷運盃街舞大賽報名時間為6月20日晚上6點至8月18日止，初賽為8月30及31日，決賽為9月14日，地點在台北中山堂中正廳。

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