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娛樂 最新消息

具俊曄傳金山置產陪伴大S 韓網全看哭：超越真愛了…

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛於今年2月病逝，長眠於金寶山，思念亡妻的具俊曄，每日都到金寶山看愛妻，近日更傳出具俊曄考慮在該處附近買房，以便就近陪伴大S，不過目前仍沒有實際購屋的消息，他的癡情舉動也傳回韓國，令不少韓國網友看了相當不捨。

具俊曄（右）傳有意置產金山長伴大S（左）。（翻攝自臉書）具俊曄（右）傳有意置產金山長伴大S（左）。（翻攝自臉書）

具俊曄因大S離世傷心欲絕，因思念難過日漸消瘦，藝人賈永婕更證實，具俊曄天天赴金寶山陪伴大S，傷痛似乎難以痊癒。據《ETtoday新聞雲》報導，金山在地民眾2個月前，曾目擊具俊曄到金山看房，據了解，該案是剛完工的成屋案，不過該銷售公司並未透露具俊曄是否購買。

相關新聞： 傳具俊曄金山看房 有意置產就近陪伴大S

具俊曄有意在金山置產的消息也傳回南韓，令韓國網友滿是感慨與心疼，「這已經超越真愛的感情了」、「看來真的非常非常愛對方啊…」、「真的很了不起，令人敬佩」、「這對我來說也是震撼的消息，何況是具俊曄本人」、「如果沒有愛是無法做到那種地步的…」、「看了真的讓人很難受」、「命運捉弄人…俊曄哥本來就是活得不容易的人啊」。

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