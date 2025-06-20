Lulu看史詩級《悲慘世界》太震撼 淚崩喊：把悲傷憤怒唱進你心裡

Lulu 第一次在劇場看《悲慘世界》超級震撼。（寬宏提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕《悲慘世界》40週年紀念版音樂會首度登台，自上週四在台北國家戲劇院開演以來口碑爆棚，Lulu、陳漢典及品冠昨特地到場朝聖。曾看過電影，第一次看現場演出的Lulu表示：「第一次在劇場看《悲慘世界》音樂會真的超級震撼，演員就在眼前唱給你聽，有種夢想成真的感覺。旁邊的觀眾姊姊從頭哭到尾，我自己是從小珂賽特一登場就忍不住落淚。」

她認為劇場的魅力就是把悲傷、憤怒唱出來，唱進你心裡，「比起電影，現場的感動更直接、更有力量，能親身經歷這場演出，真的覺得一生至少要看一次，太值得了！」

請繼續往下閱讀...

陳漢典看完《悲慘世界》，心靈受到很大的衝擊。（寬宏提供）

第一次接觸《悲慘世界》的陳漢典則說心靈真的受到很大的衝擊。「雖然整個故事非常悲傷，但音樂和歌聲卻讓我感受到世界依然是美好的，那種情感強烈到我一度想站起來回應。雖然演員沒有哭，但從演員的聲線裡能深深感受到那份悲傷，這樣的表演非常值得學習！」

同樣第一次觀賞的品冠表示：「這次用音樂會的形式呈現，讓我能更專心地聽演員的聲音，現場的聲音非常清楚且震撼。以往看音樂劇，樂手大多都在台下，這次他們出現在舞台上，讓整體的感受更直接、更有張力。最喜歡的是群唱的部分，那種充滿力量、激昂，甚至帶著悲憤情緒的歌曲，很有感染力。音樂的起承轉合處理得非常細膩，有好幾次都讓我起雞皮疙瘩。」

《悲慘世界》有超過110位演員、樂手與幕後製作，穿上考究戲服，完整演出膾炙人口的動人旋律，帶觀眾走入十九世紀法國激盪人心的時代洪流。（寬宏提供）

《悲慘世界》40週年紀念版音樂會台北場 6/20-7/6 在台北國家戲劇院的場次還剩少量票券，高雄場 7/10-7/27 在衛武營演出，購票請洽寬宏售票（kham.com.tw）、全台萊爾富、OK便利商店

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法