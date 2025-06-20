李正皓遭潑辣椒水、王義川被跟蹤！名嘴曝「背後陰謀」怒喊道德淪喪

政論節目主持人李正皓昨遭潑辣椒水。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕名嘴李正皓19日晚間在三立電視台外遭陌生男子潑灑辣椒水攻擊，警方目前追緝犯嫌中。李正皓則發聲提到可能存在「預謀犯罪」可能性，而王時齊主持的政論節目《94要客訴》稍早在直播談論起此事，提到像香港名嘴之前也曾遭到不明人士攻擊，或像王義川被跟蹤等，桃園市議員、退役少將于北辰則直指：「要吸收10個舔共的人，不如消滅一個反共的」。

李正皓昨日約莫晚間7點他開車載著馬郁雯離開三立，從公司地下停車場開上一樓的時候，突然一位年輕人從車道口衝出來，但因為他車速很慢，距離一公尺之處就已經煞車，該位年輕人隨後佯裝生氣敲車窗要與他理論，趁著他在搖下車窗時對他噴灑辣椒水後逃逸，但由於對方很緊張，大部分的辣椒水都噴灑到車窗，而辣椒水也在逃逸時遺留在現場。



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王時齊（左）主持政論節目《94要客訴》找來于北辰擔任來賓。（翻攝自YT）

節目中談及立委郭國文發文，提到「從王義川被跟蹤，到李正皓被攻擊，特定人士不斷撕裂台灣」一事，名嘴林育卉認為這不是單一事件，有心人士攻擊媒體人，是要形成媒體人的寒蟬效應，讓大家害怕、不敢發聲，于北辰則有感而發表示：「要吸收10個舔共的人，不如消滅一個反共的」，當對方沒有正當理由時就刻意抹黑、攻擊，是共產黨一貫作為，「李正皓的事沒有一個藍的來聲援，這就叫做你的道德已經淪喪」，王時齊則直呼：「當個現代人好不好，就辯論就理性，不要講不過就暴力，野蠻人才幹這種事。」

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