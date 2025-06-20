李正皓遭潑辣椒水襲擊！媒體人點2大疑點：顯然是預謀

李正皓昨遭陌生男子拿辣椒水攻擊。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕名嘴李正皓19日晚間在台北市內湖區三立電視台外遭陌生男子潑灑辣椒水攻擊，警方目前已受理報案並調閱監視器，追緝犯嫌中。李正皓則發聲，透露已經完成報案、拿驗傷單，並提到可能存在「預謀犯罪」可能性，而政論節目《94要客訴》稍早在直播談論起此事，媒體人鍾年晃提出兩大疑點，也替李正皓向觀眾報平安，並提到今天是李正皓41歲生日，幽默表示：「用辣椒水過生日難得的經驗。」

資深媒體人鍾年晃提出兩大疑點。（翻攝自YT）

李正皓在臉書PO文表示，昨日約莫晚間7點他開車載著女友馬郁雯離開三立，從公司地下停車場開上一樓的時候，突然一位年輕人從車道口衝出來，但因為他車速很慢，距離一公尺之處就已經煞車，該位年輕人隨後佯裝生氣敲車窗要與他理論，趁著他在搖下車窗時對他噴灑辣椒水後逃逸，但由於對方很緊張，大部分的辣椒水都噴灑到車窗，而辣椒水也在逃逸時遺留在現場。

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鍾年晃指出對方肯定有事先場勘地形，且監視器還有拍到他下午5點多就在停車場徘徊，顯然是預謀，不過對方是如何知道李正皓把車停地下室、又如何知道李正皓的車款還有待釐清，另一個疑點則是對方在攻擊李正皓前還在講電話，也被網友推測是否受人指使。

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