Joeman太神！圖書館翻出小說「作者竟同名」 本尊證實：19歲出版

Joeman證實19歲時出版書籍《紅野狼》。（組合照，翻攝自臉書、Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber Joeman擅長開箱科技產品，頻道坐擁271萬驚人訂閱，近日卻意外因為一本小說在圖書館掀起熱議。一名網友在翻書時發現竟有一本名為《紅野狼》的小說署名作者正是Joeman，讓不少人驚呼「真的假的？」對此，本人也親自回應揭真相。

有網友近日在Threads上透露，在圖書館意外找到一本名為《紅野狼》的小說，驚訝的是其署名作者竟是「Joeman」，大批網友見狀也驚訝不已，紛紛標籤Joeman詢問「真的假的？」、「太誇張了啦！你還有什麼不會？」、「如果是真的就太扯了，根本神人！」

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對此，Joeman也大方親自做出回應，「對喔這本是我19歲時出版的。」其實，他從未隱瞞過作家身分，早在3年就曾透露《紅野狼》於2009年出版，並非巧合撞名，而是真正出自他本人之手。Joeman更笑說首刷後就賣不完，出版社近年也已通知合約到期、不再印刷，正式進入絕版狀態。這段過往對許多粉絲而言極為新鮮，掀起一波討論。

更讓人意外的是，《紅野狼》其實是當年電影的同名網路小說，Joeman當年不僅撰寫小說，還參與電影製作，身兼副導演與客串演員等多重角色，展現其斜槓能力。如今以YouTuber的身分爆紅，回頭看當年青澀作家的身影，也讓粉絲們驚訝萬分、佩服激讚「根本人生勝利組！」

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