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娛樂 最新消息

《營業中》挺進義大利 高規格員旅驚呆姚元浩

郭泓志（左起）、莎莎、吳映潔、白安、包偉銘、姚元浩。（好看娛樂提供）郭泓志（左起）、莎莎、吳映潔、白安、包偉銘、姚元浩。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、郭泓志、莎莎、包偉銘、白安錄製《嗨！營業中》第五季，本週將推出全新第13集。最新預告花絮郭泓志直言：「我們辛苦了這大半年的時間，是該好好考慮一下員工旅遊，我覺得這是比較重要的，去義大利呀。」最終任務揭曉果真是大家期待已久的義大利員工旅遊，但姚元浩仍是擔憂地說：「是義大世界還是義大利呀！」非常搞笑。

「鬼鬼」吳映潔特別回歸與夥伴們一同直奔歐洲義大利，網友紛紛留言：「太期待了！」只是這次義大利員工旅遊暗藏玄機，一到當地就全天候拍攝，從日出忙到深夜，而拍攝過程中夥伴們竟與印巴戰爭爆發時間擦身而過，幸運搭乘轉機航班成功脫險，也讓網友驚呼：「這根本是用生命在寵粉！」

姚元浩（左3）迷惑發問：「是義大世界還是義大利？」（好看娛樂提供）姚元浩（左3）迷惑發問：「是義大世界還是義大利？」（好看娛樂提供）

此外，出發義大利員工旅遊前，在花蓮「嗨！小吃部」的最後一次營業，特別邀請到宇宙人樂團主唱小玉、美聲天后周蕙擔任本集小幫手。小玉剛現身就到泥巴田中幫忙種蓮花、玩泥巴戰，身為郭泓志粉絲的他，能親身體驗黃金左投的泥巴球威力相當興奮，就連好友白安在泥巴田中被其他哥哥們欺負，臉上沾到泥巴也不伸手救援。

營業當天周蕙被主廚姚元浩要求加菜，立刻端出拿手料理「南瓜濃湯」給幸運的客人品嚐。另外「煎餃小白」白安再度失誤，周蕙也隨即通報店長包偉銘廚房出狀況，「冰花煎餃要15分鐘才能出一鍋，所以有點慢。」包偉銘立即出馬救援，改變出菜順序說：「好！沒關係，我會先給他們（客人）我的包飯糰。」

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