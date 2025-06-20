蕭煌奇隔3年角逐金曲歌王！挑戰饒舌跳舞吐心聲

準歌王蕭煌奇勇於突破，首次挑戰饒舌與跳舞。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日於台北小巨蛋隆重登場，為了讓觀眾對本屆入圍者有更深一層的認識，台視特別製作《GMA Heat入圍就是肯定》節目特輯，並由本屆星光大道主持人陳明珠及黃偉晉攜手主持，找來蕭煌奇、魏如萱、陳忻玥、呂士軒等26組入圍嘉賓齊聚一堂。

節目邀請到Andr、FunkyMo、JUD陳泳希、Morikilr 孔亞明、Kumu Basaw 姑慕·巴紹、someshiit山姆、王彙筑、米莎、呂士軒、李竺芯、林鈺婷、邱淑蟬、桑布伊、柏霖PoLin、張淦勛 Giyu Tjuljaviya、黃子軒、楊淑喻（吉那）、楊肅浩、粹垢TRAEGO、陳以恆、陳忻玥、戴曉君Sauljaljui、蕭煌奇、羅思容、鄭雙雙、魏如萱等26組入圍嘉賓，不僅暢談創作歷程與入圍心情，也將現場演唱入圍作品，讓觀眾在頒獎典禮前搶先一探本屆入圍者的音樂魅力。

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睽違三年，蕭煌奇以《沒事的》第三度問鼎「最佳華語男歌手獎」，專輯記錄他在疫情後對人生的體悟與轉變：「很多事都改變了，想做就趕快去做，不要後悔。」他希望音樂能成為陪伴與保護的力量，這次更首度挑戰饒舌與跳舞，展現勇於突破的決心，記舞速度更被老師大讚舞藝驚人，而蕭煌奇已經有過多次入圍、得獎經驗，他笑說：「參加金曲獎就像參加舞林大會，讓我發現原來有這麼多人做出這麼有特色的專輯。」

金曲常客魏如萱再拼「最佳華語女歌手獎」。（台視提供）

同樣身為金曲常客的魏如萱，今年帶著第八張專輯《珍珠刑》再度角逐「最佳華語女歌手獎」，魏如萱表示：「珍珠名字很漂亮圓潤，加上刑這個字就有一點反差。」形容專輯像珍珠一樣，是很痛苦很刺激的製作過程，這次首度挑戰饒舌，並邀請好友楊祐寧合作，而專輯中獻給已故父親的〈你還是你嗎〉，錄製時讓她唱到一半哭到暫停，歌中一句「你好嗎？」成為她對父親、也是對自己的提問：「你說你好，但你真的好嗎？」她希望聽眾能正視內心的喜怒哀樂，將不好的情緒化作一首詩，感受生命的真實與溫度。

擁有迷幻女聲的JUD陳泳希，空靈且帶有迷幻感的唱腔，被譽為「台版怪奇比莉」，她坦言自己不善於表達情緒，便將那些難以言語的感受濃縮在專輯中，展現最真實的自我，專輯邀請資深製作人王治平合作，陳泳希表示：「老師很酷，也願意讓我自由嘗試，讓作品更貼近我的想法。」其中〈知更〉不僅成為影集《愛愛內含光》片尾曲，讓她入圍「最佳作曲人獎」，也讓她迅速在OST領域嶄露頭角，成為新一代OST女王。

陳明珠（左起）、someshiit山姆、鄭雙雙、JUD陳泳希、Andr、黃偉晉。（台視提供）

戴曉君首度擔任專輯製作人便入圍「年度專輯獎」，更三度叩關「最佳原住民語歌手獎」，以《VAIVAIK 尋走》展現她從世界遊歷回歸部落、築屋創作的生命旅程，專輯中〈Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟（feat. 泰武古謠傳唱）〉提名「最佳編曲人獎」，戴曉君分享，當時每天在當地部落學習律動，回家反覆練習，並嘗試將家鄉的節奏融合其中，才創作出這首獨具風格的作品，並表示：「音樂真的帶給我很棒的生活。」

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