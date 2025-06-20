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大巨蛋加碼1.2億！阿信鬆口揭密 五月天差點變12月天

阿信、怪獸親自擔任導覽員。（相信音樂提供）阿信、怪獸親自擔任導覽員。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會將在台北大巨蛋登場，MAYDAYLAND台北限定特展已於遠東Garden City大巨蛋店影城棟1樓光之花園盛大開展；阿信及怪獸也前往參觀限定展，透過影片帶領大家導覽MAYDAYLAND。

五月天大巨蛋演唱會將在6月27日、28日、29日及7月4日、5日、6日、11日及12日登場，演唱會倒數7天，團員為了演唱會全力投入練團，每天超過8小時密集排練，進行一場又一場演唱會，在演唱會還未開始前，彷彿已先進行了10幾場大巨蛋演唱會的演出。

而演唱會的限定特展從開展至今，每天吸引大批歌迷朝聖搶拍，還有MAYDAY公車、捷運，也成為歌迷捕捉的看點。

MAYDAYLAND台北限定特展包括「瘋狂世界」我好想好想飛回到1999、「任意門開」MAYDAY音樂誕生起點、「搖滾萬歲」五彩繽紛請進5525唱片行、「時光機器」回到你與五月天交織時間線VR體驗區等6大展區。

大巨蛋加碼1.2億！阿信鬆口揭密 五月天差點變12月天阿信、怪獸親臨MAYDAYLAND台北限定特展。（相信音樂提供）

怪獸和阿信親臨「回到那一天」，2人坐在復刻專輯「人生海海」的長椅上，回憶起拍攝封面時的情景，想起拍攝時的氣溫超過35度，正值炎炎夏日，5人汗流不停，阿信笑問怪獸：「為什麼那時我們一定要在夏天出專輯？」

怪獸笑回：「因為我們叫五月天。」所以才要在五月把專輯做好，然後夏天宣傳，接著阿信又答：「如果把時間倒回1997年，我們要叫12月天。」

「任意門開」為MAYDAY音樂誕生起點，對於五月天最重要的2個練團室包括怪獸的房間、大雞腿練團室也在MAYDAYLAND台北限定特展重現。

阿信、怪獸回到復刻的練團室。（相信音樂提供）阿信、怪獸回到復刻的練團室。（相信音樂提供）

怪獸的房間是五月天第一個練團室，當時怪獸、阿信、石頭、瑪莎就聚在一起練音樂，連「獸媽準備宵夜是大雞腿」也擺在怪獸房間，阿信打趣：「大鼓前面有雞腿，因為它是生鮮食物，每天早上6點半瑪莎會親自換雞腿。」開玩笑要歌迷來現場捕捉換雞腿的瑪莎。

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會耗資6.5億元，經典名場面讓歌迷難以忘懷，更獲得2024倫敦設計獎的年度設計獎、LIT Entertainment Awards 2024鉑金獎、紅點設大獎、K-Design Awards、MUSE Creative Awards共5獎的的肯定。

將回到25年前最初的起點台北，首次登上台北大巨蛋開唱的五月天，將再次創下五月天硬體、特效上之最，與必應創造、仙草影像可說是機關「算盡」，舞台的LED將隨著大巨蛋無限展開。

另外，歌迷熟悉的巨大LED球型的「天外有天時光機」、五顆飄浮「神的孩子都在跳5球」也將無限升級，成本再加碼1.2億，營造多組特殊舞台視效，勢必帶給觀眾全然震撼。

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