阿部寬驚傳在台北101遭逮！幕後黑手竟是賈靜雯

《Candlestick》阿部寬在台北101拍攝遭到逮捕的戲碼。（Jazz Film提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕阿部寬主演的電影《Candlestick》，邀請賈靜雯、林柏宏等人同台飆戲，電影在昨天（19日）於東京舉行發布會，賈靜雯昨盛裝出席，被日本媒體大讚實在太美了。首度挑戰難度很高的金融詐騙題材，阿部寬和賈靜雯非常佩服彼此的表演實力，也很期待能夠再次合作。因工作未能出席記者會的林柏宏則祝賀電影大賣。

Young Dais（左起）、Sahel Rose薩赫勒·羅莎、賈靜雯、阿部寬、菜菜緒、津田健次郎、導演米倉強太一同出席《CandleStick》。（日鹿株式会社提供）

電影拍攝跨足三地，包含日本、台灣和伊朗，該片以金融FX作為故事主軸，由阿部寬飾演前天才駭客野原賢太郎，製作人兼編劇的小椋悟與阿部寬已經合作很多次，他回顧道：「阿部先生讓我想起義大利的馬切洛・馬斯楚安尼或三船敏郎那樣的演員，他在演技上達到了這種境界。他的人品也是如此。」

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他非常感謝阿部寬先生這次不畏懼英文台詞與艱難的金融題材挑戰，接下這個重責大任。而另一位主要演員菜菜緒片中飾演FX交易員杏子，以往她多半飾演冷酷強悍的女性形象，這次卻刻意打扮得樸素、清純，飾演一個核心堅毅的杏子來支持野原。

電影也集結了來自台灣的頂尖演員，賈靜雯飾演曾陷害野原（阿部寬飾）等人的台灣大企業高層玲奈，林柏宏則飾演野原前同事、現於台灣活躍的菁英企業家盧，玲奈的女兒則是由台灣備受期待的新生代演員湯詠絮演出。製作人小椋悟說：「玲奈雖是反派，但賈靜雯小姐不刻意表現出惡意。她會輕描淡寫說些狠話，然後稍微聳肩，這種表演方式很厲害。演技派這個詞就是用來形容她這種人的。而盧是這部曲折故事中最正常的角色，林柏宏以正統派演技詮釋，他一出場就能讓電影回歸中立，讓觀眾產生情感共鳴，在日本很少見到這麼直接的演員。湯詠絮飾演的美惠，她的表演也太棒了！雖然是我寫的劇本，但我知道這演技超越了劇本，總之，台灣演員的演技張力太驚人了。」

賈靜雯在《Candlestick》中飾演反派。（Jazz Film提供）

19日記者會後的採訪，阿部寬分享了對台灣拍攝印象最深刻的事情，是剛抵台的第一場戲就在台北101拍，他驚呼：「竟然真的可以在這個地方拍攝嗎？」當天拍攝的內容是他在101大廳裡被逮補，對他來說是相當特別的經驗。至於這次會和新銳導演米倉強太合作的契機，阿部寬表示，除了跟製片人小椋悟是多年好友之外，電影導演和攝影師都是演員出身，他很好奇透過演員的眼睛和鏡頭會怎麼抓住他的表演，因此決定接下這個挑戰。

對於首次和賈靜雯合作，阿部寬說即使是他都覺得這個劇本的難度很高、劇情很複雜，但沒想到賈靜雯竟然可以在這麼短的時間內消化完這麼高難度的內容，還表演得這麼精彩，真的是很了不起的演員，非常期待下次有機會再與賈靜雯合作。

賈靜雯採訪時則說道，當初會接下角色，主要是因為平常沒有人找她演過這種反派，覺得很有挑戰性，再加上聽說導演是演員出身，可能對於掌握表演有更細膩的處理方式。當然還有一個很重要的原因，就是有機會能和阿部寬這麼地位崇高的演員合作令人期待，以及故事是一個複雜度很高的AI金融詐騙題材，讓她躍躍欲試。

提到阿部寬，賈靜雯最佩服的就是他非常沒有架子，在台灣取景時，阿部寬和工作人員住在一樣的旅店，這代表阿部寬是真的和創作者站在一起、投入全部自我的演員，讓同樣身為演員的賈靜雯，覺得非常感動。一同出席記者會的菜菜緒，也忍不住大讚同劇演員的眼睛都非常會演戲，希望觀眾在看電影的時候可以特別觀察演員們的眼睛。

阿部寬（左）、賈靜雯在《CandleStick》飆戲，互相大讚對方的演技。（日鹿株式会社提供）

之前在曾在日本參與過影集《金田一少年事件簿》的林柏宏雖沒能出席記者會，但他回憶首度和阿部寬合作，難掩興奮，覺得阿部寬表演很細膩，對於短短幾句中文台詞也掌握得很好，非常令他佩服，林柏宏笑說：「最大心願就是希望有機會能夠再次跟阿部寬先生合作！」

這次挑戰的角色是一位企業家，林柏宏直呼感覺自己成長了不少，而劇中比較困難的金融專業術語，確實讓他花了不少時間準備，還反覆上網查資料，同時還要處理英文和日文台詞，也是一大挑戰，「我幾乎是想辦法讓自己可以用最快速度把台詞背下來才敢去現場。」由於林柏宏正在台灣參與電影拍攝而無法出席東京首映記者會，他感到非常的可惜，但還是非常希望觀眾會喜歡這次的作品，他說到：「這是一部有一點燒腦，但也會有很多人性糾結在其中的電影，希望電影大賣，我就可以再去日本和大家宣傳見面！」

《Candlestick》改編自川村徹彥先生的小說《止損：FX模擬成功故事》，故事描述前天才駭客野原賢太郎（阿部寬飾）策動一場「欺騙AI」的高風險匯市操作，表面上配合台灣半導體女企業家賴玲奈（賈靜雯飾），實則為一場復仇行動；同時，東京貧民區的庇護機構「夜光之家」面臨倒閉，伊朗女子法拉與伊朗駭客阿班展開拯救行動，為此伊朗駭客也被捲入這次事件，還有來自美國的天才駭客，連動四地的大型詐騙計畫一觸即發。電影將於7月4日於日本上映，台灣地區還未確定上映檔期。

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