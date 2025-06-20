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周鶴年又爆曾炫耀「去過明日花綺羅家做X」！被抓包仍否認買春

周鶴年（左）被爆料曾和友人炫耀有和明日花綺羅發生關係。（翻攝自IG）周鶴年（左）被爆料曾和友人炫耀有和明日花綺羅發生關係。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團THE BOYZ成員周鶴年近日被拍到與前AV女優明日花綺羅深夜密會，更涉嫌性交易，周鶴年於第一時間否認買春，但仍遭公司退團解約。南韓娛樂記者YTR李鎮浩19日也發布影片整理來龍去脈，他表示周鶴年曾對友人炫耀和明日花綺羅發生關係過，公司得知此事立刻要求他退隊，當下周鶴年還反駁「我不會就這樣離開」。

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YTR李鎮浩19日發布影片整理周鶴年買春事件的來龍去脈。（翻攝自YT）YTR李鎮浩19日發布影片整理周鶴年買春事件的來龍去脈。（翻攝自YT）

李鎮浩在爆料影片中提及，THE BOYZ於上月30日至日本出席頒獎典禮，活動結束後周鶴年便與自己的日本友人到餐廳聚會，直到凌晨4點他們去私人招待會所續攤，同行的還有一群女生，明日花綺羅也在場。周鶴年最後確實是和明日花綺羅一起離開，極有可能就是前往女方家裡。

就在當晚，周鶴年與明日花綺羅舉止親暱的畫面遭到日媒《週刊文春》拍下，後續寫了封信件給周鶴年所屬經紀公司求證，公司進一步調查過後才發現，周鶴年確實曾對友人炫耀過「我有去過明日花綺羅家裡做X」。當下便要求周鶴年退團負責，傳周鶴年馬上否認並求饒「我不會就這樣離開」，只是抗議無效，他最後還是被退團了。

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