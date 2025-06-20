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發片即地獄！温嵐、TORO對決羅志祥愛徒全說了

薛恩（右二）單飛發片，温嵐、TORO及大目給予專業建議。（華納音樂提供）薛恩（右二）單飛發片，温嵐、TORO及大目給予專業建議。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕羅志祥愛徒薛恩自男團C.T.O.率先單飛，發行SOLO EP《LEVEL UP》，唱片公司上演「發片即地獄」，力邀三位重量級大咖，包括舞后温嵐、Energy成員TORO及舞蹈老師大目，對於薛恩的歌唱及舞蹈表現給予建議。

對於3位前輩的建議，薛恩開心表示，大目老師誇讚他的舞蹈跟之前相比，已有不小進步；温嵐則誇他的聲線很溫柔；Toro以男團前輩經驗，分享不少唱跳需要注意的部分，讓他直呼收穫滿滿。

薛恩將發行首張個人SOLO EP《LEVEL UP》，這次沒有團員在旁，必須獨挑大樑，也讓他知道自己必須更加努力。

動感舞后温嵐力挺師弟薛恩。（華納音樂提供）動感舞后温嵐力挺師弟薛恩。（華納音樂提供）

薛恩這次更挑戰了創作，他說：「舞蹈的部分希望能夠再更精進成熟，創作則是才剛開始學習而已，也期許未來能夠有更多自己創作的作品讓大家聽到。」提到創作的《LEVEL UP》以重低音Bass為主軸，搭配磁性低音炮嗓音，營造出蓄勢待發、即將全力衝刺的能量感。

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