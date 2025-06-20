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梧桐妹蛻變「性感小女人」火辣美照太震撼

賈靜雯長女梧桐妹一轉眼已20歲。（組合照，翻攝自IG）賈靜雯長女梧桐妹一轉眼已20歲。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕賈靜雯的長女梧桐妹昨（19日）迎來20歲生日，不只媽媽賈靜雯感性祝福，她本人也大方釋出火辣美照，引發網友熱議。照片中，她身穿細肩帶背心，大方秀出優雅背影與肋骨刺青，散發成熟自信魅力，讓粉絲們感到震撼又驚喜。

賈靜雯在IG上分享一家人與已逝愛犬miu miu的合照，深情寫下對女兒梧桐妹的生日祝福，「親愛的Angel，妳正式邁入20歲了！媽媽相信，從現在開始，妳的人生將展開全新的篇章，有滿滿的愛與勇氣作為支撐，準備迎向未來。」梧桐妹隨即也轉發媽媽的限時動態，展現母女深厚感情。

梧桐妹如今已從小女孩蛻變為小女人。（組合照，翻攝自IG）梧桐妹如今已從小女孩蛻變為小女人。（組合照，翻攝自IG）

不僅如此，梧桐妹更加碼曬出性感近照，她長髮披肩站在鏡前展現自信神情，其中一張更露出肋骨刺青，成熟又不失個性，轉眼間已從小女孩蛻變成小女人，粉絲們更是驚訝不已，「看著妳從14歲青少女蛻變成20歲大女孩，未來的妳一定更加耀眼」、「生日快樂，希望妳一直保持善良與自信」、「一轉眼時間，梧桐妹好快就長大了！」

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