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受夠台灣被嫌棄！Threads網友發起「台灣真幸福」 4.6萬人感動按讚

台灣什麼地方最幸福？網友提出許多意見，圖為台北知名地標101大樓。（資料照）台灣什麼地方最幸福？網友提出許多意見，圖為台北知名地標101大樓。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣是鬼島」有時候是拿來自嘲，有時候是對台灣現況的不滿。有網友發文，透露已經受夠了大家一直嫌棄台灣，因此在Threads上發起了「台灣真幸福」的討論串，希望大家分享生活在台灣幸福的時刻。貼文一出，吸引4.6萬人按讚，也有多達4000多人留言，引發熱議。

網友各種理由都有，醫療方面，網紅HowHow說：「醫院掛號只要150。」也有網友紛紛表示，「幸福就是生病的人不用擔心沒錢看醫生，也不用擔心治療一半被趕出醫院，幸福就是我們有最先進、完善且讓人安心的醫療環境」、「武漢肺炎那幾年，每天下午兩點都可以看到令人安心的記者會」。

美食相關也不少，網紅檸檬先生表示：「台灣的東西真的全世界最豐富最好吃又便宜又都很近。」另有網友分享，、「愛文芒果冰，源源不絕跑出來的時候」、「想吃宵夜路口就能買到燒烤鹹酥雞手搖飲剉冰」。也有人分享台灣的大自然，「地球上剩下台灣、日本與北美還有檜木的存在，台灣的紅檜與扁柏是世界遺產等級的獨立存在！檜木的芳香是台灣人熟悉的嗅覺，一種幸福的存在」、「海拔超過3千的高山有285座，台灣山真的很漂亮，也包容了很多不同文化的族群」、「台灣是蕨類王國唷」。

台灣性別平權與同婚合法化。（海鵬提供）台灣性別平權與同婚合法化。（海鵬提供）

台灣的進步價值也被不少人點名，「可以自由集會表達訴求而不會被消失，甚至可以拿著彩虹旗打扮得花枝招展」、「台灣多元包容度很高，看看各種民族文化、宗教、婚姻、自我認同性別，這些真的都是很棒的優點」、「可以和相愛的人步入婚姻」、「我覺得光是能夠合法同婚真的超帥，多元就是台灣的價值」、「教課的時候問小朋友今天是爸爸還是媽媽來接，小朋友很自然地回答我只有媽媽，我有兩個媽媽的時候」。

網友受夠大家一直嫌棄台灣，發起了台灣真幸福的討論串。（翻攝自Threads）網友受夠大家一直嫌棄台灣，發起了台灣真幸福的討論串。（翻攝自Threads）

最多人選擇的則是人情味，「我是視障者，在台灣，不管走到哪裡都有陌生人開口詢問要不要幫忙，謝謝你們」、「問個路，結果阿姨直接陪妳走到巷口指完路才放心讓妳走，像我是她家的孩子」、「高雄咖啡廳，隔壁座用Apple手機佔位子」、「上廁所大喊有人有衛生棉嗎？就會有此起彼落的我』、我有」、「走去全聯的路上被蚊子叮很多大包，快癢死，逛到一半時候，突然有個阿姨看到自己拿出精油蹲下來幫我塗」、「最喜歡台灣人的熱情跟溫暖」。

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