SEVENTOEIGHT消失1個半月 「他」宣布退團

韓籍成員朴鎮佑確定退出SEVENTOEIGHT。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團SEVENTOEIGHT正在韓國受訓，所屬的天空娛樂今天宣布韓籍成員鎭佑確定退團，未來成員將從七人變成六人，強調團魂不變，大家也替鎭佑獻上祝福。

天空娛樂表示：「朴鎭佑已決定正式退出SEVENTOEIGHT，此為經深思熟慮後所做出的選擇。SEVENTOEIGHT將以六人體制繼續活動，團體不會停下腳步，並將以更成熟的面貌回應大家的支持。」

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隊長陳麒文則說：「覺得很可惜也很難過，本來以為能一起為夢想打拚，但尊重他的選擇！很謝謝前段時間他與我們在台灣的陪伴，希望他未來人生道路上更成功，很開心能與他相識。」

SEVENTOEIGHT正在韓國受訓中。（天空娛樂提供）

而SEVENTOEIGHT「消失」一個半月，他們跟隨「師姐」GENBLUE幻藍小熊的腳步，前往韓國首爾接受長達90天的密訓，藉由超精實「韓式練習生特訓」加強歌唱舞蹈、體態體能、語言能力、表情管理等各項技能。

歷經去年選秀練習生訓練的SEVENTOEIGHT，提及這次特訓最大的不同，就在於全天各項課程排得密密滿滿，隊長陳麒文形容：「像是升學補習班，一早九點就先體能訓練一到兩小時，然後緊接著開始韓文、舞蹈、歌唱、肢體儀態等課程陸續排滿，然後下課後晚上要把今天學的、練的東西全拍起來才能回家！根本就是逼出人體極限！」

SEVENTOEIGHT的美祥（左起）、陳柏佑、D'OM帝翁、陳麒文、彭义翔、王學駿赴韓受訓。（天空娛樂提供）

陳柏佑則苦笑說：「我們不是在上課的途中就是在練習！有一次真的全員練到斷電，一回到宿舍全躺平到早上，連澡都忘了洗。」

許久未見到台灣粉絲的SEVENTOEIGHT，本週暫時結束韓國特訓之旅，6月28日將登上兒童樂園舉辦的「星動樂園K-POP狂歡音樂祭」男團之夜開唱。

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