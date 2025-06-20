中配亞亞和女兒在祖國團聚 網紅八炯揪疑點開酸

中配亞亞於3月被遣送回中國，時隔3個多月終於與女兒團聚。（翻攝自抖音）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配「亞亞」劉振亞因在社群平台上大肆發表武統相關言論，遭取消居留許可，於3月被遣送回中國。近日亞亞的女兒飛到中國與母親團聚，母女倆在機場相擁而泣。網紅八炯分析，此舉並非單純母女重逢，而是跟前總統馬英九出席海峽論壇有關。

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網紅八炯痛斥亞亞。（翻攝自YT）

網紅八炯19日拍片表示，亞亞的女兒在台灣小學尚未放暑假的時候，就提早回中國與母親團聚，其實是為了馬英九的兩岸海峽論壇活動。而在一段亞亞與女兒受中媒採訪影片中，亞亞先是讚揚祖國繁榮發展，接著強調「不要輕信台灣政客和媒體」，這下徹底惹毛八炯，他怒轟「請問台灣政府有禁止妳女兒去中華人民共和國找你嗎？你為什麼要一直避重就輕」。

亞亞自從與女兒重逢後就時常在影片中讓她露臉，宣揚祖國的一切。（翻攝自抖音）

接著八炯提出疑點「為什麼你只接你女兒？你為什麼不讓你那三胎，還有你老公，去辦中華人民共和國的身分？既然你見證了祖國的發展，就去領中共的身分啊」，直言亞亞只是為了博取流量，並非真正想一家團聚，事實上，亞亞自從與女兒重逢後就時常在影片中讓她露臉，宣揚中國的一切，此舉也引發不少批評。

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