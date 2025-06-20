晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中配亞亞和女兒在祖國團聚 網紅八炯揪疑點開酸

中配亞亞於3月被遣送回中國，時隔3個多月終於與女兒團聚。（翻攝自抖音）中配亞亞於3月被遣送回中國，時隔3個多月終於與女兒團聚。（翻攝自抖音）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中配「亞亞」劉振亞因在社群平台上大肆發表武統相關言論，遭取消居留許可，於3月被遣送回中國。近日亞亞的女兒飛到中國與母親團聚，母女倆在機場相擁而泣。網紅八炯分析，此舉並非單純母女重逢，而是跟前總統馬英九出席海峽論壇有關。

相關新聞：亞亞擁抱子女5分鐘道別 八炯酸：中媒肯定不斷剪輯批台灣害

網紅八炯痛斥亞亞。（翻攝自YT）網紅八炯痛斥亞亞。（翻攝自YT）

網紅八炯19日拍片表示，亞亞的女兒在台灣小學尚未放暑假的時候，就提早回中國與母親團聚，其實是為了馬英九的兩岸海峽論壇活動。而在一段亞亞與女兒受中媒採訪影片中，亞亞先是讚揚祖國繁榮發展，接著強調「不要輕信台灣政客和媒體」，這下徹底惹毛八炯，他怒轟「請問台灣政府有禁止妳女兒去中華人民共和國找你嗎？你為什麼要一直避重就輕」。

亞亞自從與女兒重逢後就時常在影片中讓她露臉，宣揚祖國的一切。（翻攝自抖音）亞亞自從與女兒重逢後就時常在影片中讓她露臉，宣揚祖國的一切。（翻攝自抖音）

接著八炯提出疑點「為什麼你只接你女兒？你為什麼不讓你那三胎，還有你老公，去辦中華人民共和國的身分？既然你見證了祖國的發展，就去領中共的身分啊」，直言亞亞只是為了博取流量，並非真正想一家團聚，事實上，亞亞自從與女兒重逢後就時常在影片中讓她露臉，宣揚中國的一切，此舉也引發不少批評。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中