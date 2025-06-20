四寶媽孕期胖50公斤！「頸部左側無知覺」原因曝

張維尼透露脊椎側彎日漸嚴重，導致頸部左側無知覺。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕購物專家張維尼與老公交往四天就閃婚，目前育有四子，被稱為「四寶媽維尼」，兼顧工作及家庭讓她身體狀況不斷，近日出席《聚焦2.0》分享自己婚後將近十年間都在懷孕，四胎總共胖了50公斤。不僅如此，長期忙於家務導致張維尼身體狀況出問題，不斷咳嗽原以為罹患肺腺癌，檢查竟查出脊椎側彎，病情愈發嚴重，導致頸部左側無知覺，影響生活。

四寶媽維尼在《聚焦2.0》分享她從23歲產下第一胎，將近十年間接續產下三胎。四胎孕期共胖了50公斤，將近一個人的體重，懷第四胎時體重還一度暴增到78公斤。

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張維尼分享第四胎孕期暴增到78公斤，憂罹患妊娠糖尿病。（年代提供）

張維尼家中有糖尿病史，她的舅舅曾因糖尿病併發症，突發急性心梗，到院後發現心臟附近血管已經破裂，幸虧送醫即時撿回一命。因此醫生特別叮囑她要注意，孕期若罹患妊娠糖尿病，恐須終身服藥，面臨併發症的風險。許秉毅醫師提醒糖尿病與內臟脂肪的關係密不可分，平時可以透過「亞洲蹲」初步檢測腹部脂肪是否過多，並且飯後15分鐘亞洲蹲，有助於改善腿部肌肉及關節健康。

張維尼身體狀況不斷，她透露自己經常咳嗽，本以為可能罹患肺腺癌，檢查後竟發現有脊椎側彎，狀況日漸嚴重，現在頸部左側沒有知覺，伴有手麻下背痛的症狀，讓她感到相當困擾，醫生叮囑應多做皮拉提斯、瑜珈等讓脊椎延伸的運動。

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