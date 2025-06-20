晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

四寶媽孕期胖50公斤！「頸部左側無知覺」原因曝

張維尼透露脊椎側彎日漸嚴重，導致頸部左側無知覺。（年代提供）張維尼透露脊椎側彎日漸嚴重，導致頸部左側無知覺。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕購物專家張維尼與老公交往四天就閃婚，目前育有四子，被稱為「四寶媽維尼」，兼顧工作及家庭讓她身體狀況不斷，近日出席《聚焦2.0》分享自己婚後將近十年間都在懷孕，四胎總共胖了50公斤。不僅如此，長期忙於家務導致張維尼身體狀況出問題，不斷咳嗽原以為罹患肺腺癌，檢查竟查出脊椎側彎，病情愈發嚴重，導致頸部左側無知覺，影響生活。

四寶媽維尼在《聚焦2.0》分享她從23歲產下第一胎，將近十年間接續產下三胎。四胎孕期共胖了50公斤，將近一個人的體重，懷第四胎時體重還一度暴增到78公斤。

張維尼分享第四胎孕期暴增到78公斤，憂罹患妊娠糖尿病。（年代提供）張維尼分享第四胎孕期暴增到78公斤，憂罹患妊娠糖尿病。（年代提供）

張維尼家中有糖尿病史，她的舅舅曾因糖尿病併發症，突發急性心梗，到院後發現心臟附近血管已經破裂，幸虧送醫即時撿回一命。因此醫生特別叮囑她要注意，孕期若罹患妊娠糖尿病，恐須終身服藥，面臨併發症的風險。許秉毅醫師提醒糖尿病與內臟脂肪的關係密不可分，平時可以透過「亞洲蹲」初步檢測腹部脂肪是否過多，並且飯後15分鐘亞洲蹲，有助於改善腿部肌肉及關節健康。

張維尼身體狀況不斷，她透露自己經常咳嗽，本以為可能罹患肺腺癌，檢查後竟發現有脊椎側彎，狀況日漸嚴重，現在頸部左側沒有知覺，伴有手麻下背痛的症狀，讓她感到相當困擾，醫生叮囑應多做皮拉提斯、瑜珈等讓脊椎延伸的運動。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中